Kim jest Król Robin z Death Metal? Wielkie zaskoczenie - tego nikt się nie spodziewał

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC/cbr.com

Systematycznie informujemy Was o cieszącej się sporą popularnością w Stanach Zjednoczonych serii komiksowej Dark Nights: Death Metal. Postacią, która wzbudza szczególną ciekawość wśród czytelników, jest Król Robin - niezwykle okrutny i przerażający spadkobierca spuścizny Batmana, Który się Śmieje. W zeszycie Dark Nights Death Metal: Legends of the Dark Knights #1 ujawniono jego prawdziwą tożsamość.

Przypomnijmy, że w seriach Metal i Death Metal poznaliśmy wcześniej inne, upiorne wersje Robina, służące jako pomocnicy głównego antagonisty. Na podstawie zachowania Batmana, Który się Śmieje, po swojej śmierci operującego jako Najmroczniejszy Rycerz, wielu z nas zakładało, że Król Robin to w rzeczywistości kolejna z wariacji na temat Cudownego Chłopca w Mrocznym Uniwersum.

Teraz okazuje się, że nasze przypuszczenia były błędne. Król Robin to bowiem nie Dick Grayson, Jason Todd czy Tim Drake, a zmagająca się z olbrzymimi problemami natury psychicznej wersja Bruce'a Wayne'a, która zamiast zamienić się w Batmana, została całkowicie owładnięta przez zło. Już jako dziecko torturował on zwierzęta, tworzył własne bronie czy planował zabójstwa rówieśników. To jednak nie najbardziej przerażający epizod z jego dzieciństwa.

W tym świecie młody Wayne też wybrał się z rodzicami do kina, tym razem na film Beware the Grey Ghost (to nawiązanie do tytułu jednego z odcinków animacji Batman z lat 90.). Gdy zabójca, Joe Chill, przymierzał się do odebrania życia magnatom, Bruce wyciągnął ukryte przed rodzicami ostrze i poderżnął Chillowi gardło. Nie liczcie jednak na pokrzepiającą historię: chwilę później przyszły Król Robin dopadł do broni niedoszłego mordercy i strzelił z niej w kierunku Marthy i Thomasa, zabijając ich na miejscu.

Na liście ofiar nowego antagonisty są także komisarz Gordon i Alfred. Dopiero po zabójstwie drugiego z nich, ostatniej osoby mogącej rozpoznać prawdziwą tożsamość chłopca, młody Bruce stał się Królem Robinem.