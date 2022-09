Kim jest Halbrand? 3. odcinek Władcy Pierścieni może potwierdzać teorię

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W 3. odcinku Władca pierścieni: Pierścienie Władzy mamy ujawnienie kluczowych informacji dotyczących postaci Halbranda. W książkach Tolkiena, Południowe Krainy były geograficznie położone na południe od Mordoru i były skromnie opisane. Jednak w The Rings of Power są o wiele ważniejsze dla fabuły, a większość akcji rozgrywa się w ich granicach.

Jedną z postaci, które pochodzą z Krajów Południowych jest Halbrand, człowiek spotkany przez Galadriel dryfujący na morzu, który mówił o tym, jak Orkowie zniszczyli jego dom. Galadriel dowiaduje się jednak, że Halbrand nie jest zwykłą osobą i może odegrać kluczową rolę w całym konflikcie. W odcinku ujawniono, że jest on prawowitym królem Southlands, ale nie dowiedzieliśmy się jeszcze zbyt wielu informacji na temat jego przeszłości. Kamera pokazała nam naszyjnik bohatera, który zdaje się potwierdzać teorię elfiej bohaterki, ale wciąż trzeba zachować dystans do tego fabularnego twistu. Wielu fanów spekuluje, że wciąż możemy mieć do czynienia z zupełnie inną postacią i wcześniej pojawiały się teorie, że być może Halbrand jest Sauronem. Wątek ten wydaje się być zatem wciąż otwarty.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - 13 kluczowych postaci

1. Galadriel (Morfydd Clark) - postać pojawiła się w trylogii Petera Jacksona. Była wtedy grana przez Cate Blanchett. W serialu dzielą ją jednak wieki od stania się mądrą przywódczynią Lothlorien. To elficka wojowniczka, która przeżyła już wojnę, więc pragnie pokoju, jednak nie może pozbyć się wrażenia, że zło wraca do Śródziemia.