Kim jest postać Lady Gagi w Wednesday? Sprawdźcie, jak wypadła!
Piosenka Bloody Mary wykonywana przez Lady Gagę nieodłącznie kojarzy się już z trendem związanym z pierwszym sezonem Wednesday. Piosenkarka pojawiła się w nowych odcinkach - tym razem na ekranie. Sprawdźcie, w jaką rolę się wcieliła!
Obecność Lady Gagi w 2. sezonie Wednesday to jeden z najbardziej oczekiwanych występów w tym serialu. Gwiazda nie tylko specjalnie nagrała do niego piosenkę zatytułowaną The Dead Dance, ale też wystąpiła w drugiej połowie sezonu.
Wednesday - kim jest postać Lady Gagi?
Lady Gaga wciela się w postać Rosaliny Rotwood - legendarnej wykładowczyni Akademii Nevermore. Scenę, w której po raz pierwszy spotyka Wednesday, możecie zobaczyć poniżej.
Netflix opublikował także wspólne zdjęcie Lady Gagi i Tima Burtona.
Oto Lady Gaga w 2. sezonie Wednesday! Netflix opublikował zdjęcie
Wednesday - fabuła, data premiery 2. sezonu
Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.
Wszystkie odcinki 2. sezonu Wednesday są już dostępne na Netflixie.
Źródło: netflix
