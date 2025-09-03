Kim jest postać Lady Gagi w Wednesday? Sprawdźcie, jak wypadła!

fot. Netflix

Obecność Lady Gagi w 2. sezonie Wednesday to jeden z najbardziej oczekiwanych występów w tym serialu. Gwiazda nie tylko specjalnie nagrała do niego piosenkę zatytułowaną The Dead Dance, ale też wystąpiła w drugiej połowie sezonu.

Wednesday - kim jest postać Lady Gagi?

Lady Gaga wciela się w postać Rosaliny Rotwood - legendarnej wykładowczyni Akademii Nevermore. Scenę, w której po raz pierwszy spotyka Wednesday, możecie zobaczyć poniżej.

Netflix opublikował także wspólne zdjęcie Lady Gagi i Tima Burtona.

fot. Netflix

Wednesday - fabuła, data premiery 2. sezonu

Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.

Wszystkie odcinki 2. sezonu Wednesday są już dostępne na Netflixie.