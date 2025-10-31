Kim jest zabójca wiedźminów? Szczegóły i komentarze o złoczyńcy 4. sezonu

fot. materiały prasowe

Leo Bonhart jest w świecie Wiedźmina legendarnym łowcą nagród, który - jak napisano na Netflix Tudum - zdobył na Kontynencie sławę jako zabójca wiedźminów. Nawet kolekcjonuje po nich medaliony. W swojej pierwszej scenie zabija jednego z wiedźminów. W serialu zadebiutował w czwartym sezonie, który niedawno pojawił się na Netflixie, i ma odegrać ważną rolę w piątym sezonie.

Kim jest Leo Bonhart?

Sharlto Copley w wypowiedzi dla Netflix Tudum:

- Jest siłą nie do powstrzymania i cała otoczka wokół niego jest tak budowana. Nie ma problemu ze śmiercią, a nie ma nic gorszego niż walczyć z kimś, kto nie dba o to, czy przeżyje.

A tak aktor wypowiedział się o samej roli:

- Zazwyczaj nie czerpię przyjemności z grania złoczyńców, zwłaszcza jeśli w postaci jest taki poziom brutalności wobec kobiet. Trzeba jednak przyjmować role, które są interesujące. Wchodzenie w tę postać było samo w sobie ciekawym doświadczeniem - chciałem sprawdzić, czy można zrobić coś więcej niż standardowego, przerysowanego psychopatycznego złoczyńcę.

Copley nie chciał jednak, by jego Bonhart był jednowymiarowym psychopatą. Szukał sposobów, aby nadać mu więcej warstw.

- Lubię grać postacie, które dają widzom rozrywkę. Ten gatunek pozwala wcielać się w kogoś mrocznego i szalonego bez traktowania tego w stu procentach poważnie. Można podejść do tego z dystansem i dodać postaci coś charyzmatycznego, mrocznie zabawnego, co sprawia, że staje się ciekawsza do oglądania.

SPOILERY!

Sharlto Copley o relacji Bonharta z Ciri: - Postrzega ją jako bratnią duszę i jest podekscytowany jej zdolnościami. Dlatego jej nie zabija. Normalnie nie ekscytuje go nic poza walką i zabijaniem, ale z Ciri jest inaczej – to dla niego sprawdzian i wyzwanie.

Dlaczego Sharlto Copley? Tak w rozmowie ze ScreenRantem wyjaśniła wybór showrunnerka Lauren S. Hissrich:

- Jestem pewna, że to Sharlto Copley nas znalazł, nie na odwrót. Otwarcie mówił, że niekoniecznie lubi grać złoczyńców. A jednak ta postać jest kimś zdesperowanym i nieznającym przebaczenia. Cudownie było widzieć, jak Sharlto staje się tą postacią i akceptuje to, kim jest, bo to była pełna transformacja. Nawet gdy widziałam go bez kostiumu, nie mogłam go rozpoznać – zachowywał się kompletnie inaczej.

Wiedźmin - 4. sezon jest dostępny w Netflixie.