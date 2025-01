Kingdom Come Deliverance 2 może pobić rekord Baldur's Gate 3. O co chodzi?

fot. Deep Silver

Niedawno miałem okazję zapoznać się z kilkoma godzinami rozgrywki z Kingdom Come: Deliverance 2. W swoim tekście z wrażeniami napisałem, że jest to sequel większy i bardziej rozbudowany od poprzedniczki. Wskazują na to również suche dane, z których na dodatek wynika, że gra ma szansę wygrać w jednej kategorii z Baldur's Gate 3 i pobić Rekord Guinessa.

Chodzi konkretnie o długość scenariusza. Internetowy twórca ESO Danny opublikował zdjęcie, na którym pozuje obok wydrukowanego scenariusza do Kingdom Come Deliverance 2. Ma on liczyć 1,7 miliona słów, podczas gdy ten z pierwszej części składał się "zaledwie" z 800 tysięcy słów.

Wpis twórcy podał dalej Daniel Vávra, dodając, że według posiadanych przez niego informacji ma być to najbardziej obszerny scenariusz w historii gier wideo.

O tym czy twórcom uda się pobić Rekord Guinessa dowiemy się już po premierze gry. Tę zaplanowano na 4 lutego.

