The Blood of Dawnwalker - pierwszy zwiastun mrocznej gry fantasy. Za tę produkcję odpowiadają twórcy Wiedźmina

fot. Rebel Wolves

Reklama

13 stycznia polskie studio Rebel Wolves zaprezentowało pierwszy zwiastun ich nadchodzącej gry zatytułowanej The Blood of Dawnwalker. W produkcji wcielimy się w Coena, tytułowego "Dawnwalkera", czyli hybrydę człowieka i wampira, który staje do walki z hordami krwiopijców w XIV-wiecznej Europie. Będzie to RPG akcji z dużym naciskiem na narrację, a istotną rolę mają odegrać zarówno wybory moralne, jak i walka, w której trakcie nie zabraknie okazji do skorzystania z potężnych, wampirycznych mocy.

W opublikowanym materiale wideo uwagę zwraca przede wszystkim mroczna atmosfera. Choć przeważająca część wideo to efektowne sceny CGI, to w końcówce zaprezentowano krótki fragment rozgrywki. Na więcej musimy jednak poczekać do lata tego roku.

Za The Blood of Dawnwalker odpowiada studio Rebel Wolves, w którego skład wchodzą byli pracownicy CD Projekt RED. Na czele zespołu stoi Konrad Tomaszkiewicz, reżyser Wiedźmina 3.