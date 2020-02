Kingdom Come: Deliverance do pobrania za darmo. Nowa promocja Epic Game Store

Kingdom Come: Deliverance jest obecnie dostępne za darmo na Epic Game Store. To kolejna z cotygodniowych akcji na tej platformie, gdzie użytkownicy otrzymują wybrane gry bez jakichkolwiek opłat. Zainteresowani gracze mogą przypisać ten tytuł do swojego konta, a następnie będą mieli możliwość pobrania go w dowolnym momencie, także po zakończeniu promocji. Pamiętajcie jednak, że możliwość dodania tej produkcji do biblioteki bez konieczności sięgania do portfela macie jedynie w dniach 13-20 lutego. Więcej na temat Kingdom Come dowiecie się z naszej recenzji oraz wrażeń z pokazu.

Oprócz tego, w tym tygodniu za darmo dostępna jest jeszcze jedna gra - Aztez od studia Team Colorblind. To nietypowe połączenie dwóch gatunków: strategicznej gry turowej oraz beat' em up, której akcja osadzona została w imperium Azteków.

Od 20 lutego na Epic Game Store udostępniony zostanie kolejny bezpłatny tytuł. Będzie to Faeria, strategiczna gra karciana w klimatach fantasy, oferująca rozgrywkę z przeciwnikami sterowanymi przez sztuczną inteligencję oraz PVP.