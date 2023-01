Kingdom: The Blood - nowe spojrzenie na gameplay. Tak wygląda gra na podstawie serialu Netflixa

fot. materiały prasowe

W lipcu 2022 roku zapowiedziano grę Kingdom: The Blood na podstawie koreańskiego serialu Netflixa o zombie. Produkcja zmierza na PC oraz urządzenia mobilne z systemami Android i iOS, a teraz dostaliśmy możliwość, by zapoznać się z rozgrywką. Do sieci trafił bowiem gameplay z komentarzem jednego z twórców.

Kingdom: The Blood to "w 100% ręcznie kontrolowana gra akcji" co oznacza, że nie powinniśmy spodziewać się żadnych ułatwień czy automatyzacji znanej z wielu gier mobilnych, a gracz będzie miał całkowitą kontrolę nad ruchami bohatera. Tytuł ten zaoferuje zarówno kampanię fabularną, jak i inne tryby rozgrywki, w tym walkę z bossami czy sieciowe, międzyplatformowe PvP. Walka ma być inspirowana tradycyjnymi, koreańskimi sztukami walki, a podczas zabawy natrafimy na postacie znane z serialu, takie jak np. Lee Chang.

Kingdom: The Blood niestety nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.