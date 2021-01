Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning trafi na Nintendo Switch. Jest zwiastun i data premiery

THQ Nordic

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning doczeka się portu na Nintendo Switch. Firma THQ Nordic, wydawca gry, ujawniła, że na konsoli japońskiej firmy zagramy w tę produkcję już 16 marca. Pod względem zawartości będzie to ten sam produkt, co na pozostałych platformach - dostaniemy więc podstawową kampanię fabularną oraz trzy DLC: The Teeth of Naros, Legend of Dead Kel i dodatkowy pakiet wyposażenia - broni i pancerzy.

Zdradzono też, że na premierę gry w wersji na hybrydową konsolę Nintendo nie będziemy musieli długo czekać, bo Re-Reckoning zadebiutuje tam już 16 marca tego roku. Opublikowano też nowy zwiastun, który przedstawia, czego możemy się spodziewać.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning to remaster gry RPG z 2012 roku, za której stworzenie odpowiadały Big Huge Games i 38 Studios. Oryginalna wersja tej produkcji zebrała bardzo przyzwoite oceny, jednak jej sprzedaż była znacznie poniżej oczekiwań wydawcy.