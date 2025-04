Nowy plakat do 2. sezonu Wednesday. Kiedy premiera zwiastuna?

Fot. Netflix

Pojawiły się nowe informacje na temat oczekiwanego 2. sezonu Wednesday. Netflix zapowiedział, że zwiastun do nadchodzącej produkcji pojawi się już jutro, czyli 23 kwietnia 2025 roku. W związku z tym serwis streamingowy opublikował także nowy plakat produkcji, pokazujący protagonistkę przywiązaną do krzesła. Nad grafiką znajduje się napis "Czekanie było torturą", co prawdopodobnie nawiązuje do długiego odstępu między sezonami. Na kontynuację fani czekają już 2 lata.

Wednesday - nowy plakat

Netflix

Wednesday - informacje o 2. sezonie

Na razie nie znamy jeszcze zbyt wielu szczegółów odnośnie fabuły drugiego sezonu Wednesday. Z wypowiedzi Ortegi wynika, że nowe odcinki będą bardziej w klimatach horroru, niż romantycznej teen dramy i ma rozwinąć nieco bardziej wątki rodzinne. W obsadzie pojawią się nowe twarze – m.in. Catherine Zeta-Jones wcieli się w Morticię, a zadebiutować ma także Lady Gaga, na co czekało wielu fanów po viralowym remixie piosenki Bloody Mary – na razie jednak nie wiadomo, w kogo wcieli się aktorka.

Nie potwierdzono jeszcze oficjalnej daty premiery drugiego sezonu Wednesday w serwisie Netflix – na razie wiadomo jedynie, że nastąpi ona w 2025 roku.