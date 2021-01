NiOh 2: Complete Edition - wersja PC zachwyci? Zwiastun prezentuje wiele zmian

fot. Koei Tecmo

NiOh 2: Complete Edition to rozszerzone wydanie gry, która w marcu 2020 roku zadebiutowała na konsoli PlayStation 4. W skład zestawu wejdzie nie tylko podstawowa wersja tej produkcji, ale też trzy rozszerzenia fabularne: The Tengu’s Disciple, Darkness in the Capital i The First Samurai, które łącznie zapewniają około 20-30 godzin dodatkowej zabawy. Na tym jednak nie kończą się dobre wiadomości dla posiadaczy PC.

Kompletna edycja zaoferuje również szereg ulepszeń dla graczy pecetowych. Otrzymają oni możliwość zabawy w rozdzielczości 4K, 60 lub 120 klatek na sekundę, a także wsparcie dla ekranów panoramicznych, odświeżania 144 hz czy HDR. Grę będziemy mogli przejść zarówno na kontrolerze, jak i na klawiaturze i myszy, nie zabraknie tu również możliwości dostosowania sterowania do własnych potrzeb i oczekiwań.

Zobaczcie zwiastun, który prezentuje wersję PC.

NiOh 2: Complete Edition zadebiutuje 5 lutego tego roku na platformie Steam. Przypominamy również, że obie części serii na PS4 doczekają się też darmowych aktualizacji do wersji na PlayStation 5.