Kiedy kino wróci do normy? Nowy raport mówi, że długo na to poczekamy

Z nowego raportu firmy PwC zatytułowanego Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025 wynika, że światowy box office wróci do przedpandemicznego poziomu dopiero w 2024 roku. Jest to późniejszy okres, niż szacowano w 2020 roku.

Wpływy ze świata w 2020 roku wyniosły 11,8 miliarda dolarów, a znaczna część pochodziła ze stycznia i lutego 2020 roku. Według raportu wpływy w 2021 roku wzrosną do 23 miliardów dolarów i będą stopniowo rosnąć. Prognozuje się, że w 2024 roku ta suma sięgnie 41,6 mld dolarów i przebije wynik z 2019 roku, który wynosił 40,7 mld dolarów.

Twierdza również, że chiński rynek, który obecnie jest najbardziej lukratywnym na świecie, nadal ma rosnąć. W 2025 roku ma osiągnąć 11 mld dolarów wpływów. W tym roku też amerykański rynek ma odzyskać koronę tego najbardziej dochodowego z wynikiem 11,3 mld dolarów.

Co ciekawe, zdaniem analityków największy wzrost wpływów ma zanotować rynek platform streamingowych. Szacują, że globalnie zyski mają sięgnąć 94 mld dolarów wraz z końcem 2025 roku. Oznacza to, że wzrost w stosunku do roku 2020 wyniesie 60%.