Aplikacja Speedtest dla Androida pokaże, jak nasz internet radzi sobie z obsługą platform VoD

Źródło: speedtest.net

Klasyczne testy wydajności sieci nie odzwierciedlają tego, czy dane łącze jest w stanie obsłużyć filmy strumieniowane z internetu w konkretnej rozdzielczości. W końcu sama maksymalna przepustowość łącza to nie wszystko, cały proces przesyłania i odtwarzania materiałów wideo jest bardzo skomplikowany. Dlatego przy szacowaniu faktycznej wydajności przetwarzania treści wideo powinno się uwzględnić także takie parametry, jak m.in. wydajność serwera.

Zaktualizowana aplikacja Speedtest dla Androida pozwoli przeprowadzić zaawansowany test łącza skrojony z myślą o użytkownikach platform VoD. Po jego uruchomieniu serwer uruchomi proces przesyłania materiału wideo o adaptacyjnej przepustowości. Taki materiał pozwoli zmierzyć faktyczną jakość naszego połączenia w odniesieniu do serwisów streamingowych. Aplikacja będzie sukcesywnie zwiększać bitrate nagrania do czasu, aż opóźnienia w przesyłaniu treści nie okażą się zbyt duże, aby płynnie odtwarzać materiał testowy.

Warto także zauważyć, że test nie bazuje na możliwościach naszego urządzenia, a jest skorelowany z wydajnością samego łącza. Oznacza to, że nawet jeśli dysponujemy sprzętem z wyświetlaczem 720p, program testowy domyślnie i tak będzie dążył do przesłania materiału w rozdzielczości 4K. Dzięki temu zyskamy realny obraz tego, do czego zdolne jest nasze łącze. Po zakończeniu testu program wyświetli sugerowaną maksymalną rozdzielczość odtwarzania filmów z sieci i podsunie rodzaje urządzeń, na których w pełni wykorzystamy potencjał naszego domowego internetu.

Warto zauważyć, że wspomniana funkcja była już dostępna dla użytkowników platformy iOS. Androidową odsłonę oprogramowania ściągniemy ze Sklepu Play.