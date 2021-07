Czarna Wdowa rozbija bank z rekordami box office i w VOD. Ile zarobiła w Disney+?

Disney

Czarna wdowa weszła do kin na całym świecie oraz jednocześnie do platformy Disney+ w krajach, w których jest ona dostępna w usłudze Premier Access (za dostęp trzeba zapłacić 29,99 dolarów). Wyniki są bardzo dobre i superprodukcja Marvela pobiła kilka rekordów box office czasów pandemii. W USA zebrała 80 mln dolarów, co jest ciut poniżej prognoz na poziomie 90 mln dolarów, ale powyżej szacunków Disneya z poziomu 75 mln dolarów. To nadal nowy rekord otwarcia pandemii w czasach reżimu sanitarnego (określony procent biletów na sale) i nadal w obliczu zamkniętych kin w wielu rejonach USA i Kanady.

Analitycy box office zwracają uwagę na fakt, jak hybrydowa premiera Czarnej Wdowy zaszkodziła wynikom finansowym w kinach w USA. Widać to w spadku frekwencji z piątku w sobotę, który wynosi 41%. Każdy film MCU bez względu na to, jak bardzo pozytywne miał recenzje notował średnio maksymalny spadek na poziomie 13-15%. Do tego hity jak Szybcy i wściekli 9 oraz Ciche miejsce 2 miały odpowiednio 25% i 22%. Eksperci twierdzą, że w piątek poszli najzagorzalsi fani, a sobota i niedziela to dni, w które przeważnie wchodzą zwykli widzowie lubiący filmy MCU. To oni głównie zapewniają Marvel Studios rekordowe otwarcia. W tym przypadku podjęli oni decyzję, by zostać w domu i tam obejrzeć ten film. Analitycy są przekonani, że ten spadek jest w pełni związany z premierą w VOD.

Czarna Wdowa na świecie

Poza USA film również radzi sobie dobrze. Film zbiera 78,8 mln dolarów. W 15 krajach pobito rekord otwarcia czasów pandemii. Sumując, wpływy z kin podczas weekendu otwarcia wynoszą 158,8 mln dolarów. Budżet wynosi 200 mln dolarów plus koszty promocji (przeważnie 100 mln dolarów, ale oficjalnych danych nie ma) oraz nie wiemy, ile kosztowało twórców opóźnienie filmu o rok. Aby z samych kin wyjść na zero musieliby globalnie zebrać powyżej 400 mln dolarów.

Czarna Wdowa w Disney+

Po raz pierwszy w historii Disney ogłosił wyniki sprzedaży filmu w platformie streamingowej. Jest on dostępny w usłudze Premier Access, czyli jeśli ktoś jest subskrybentem Disney+, musi dodatkowo zapłacić za dostęp do Czarnej Wdowy. Osiągnięto wyniki w wysokości 60 mln dolarów. A musimy pamiętać, że to jest tutaj kluczowe, bo w odróżnieniu od sprzedaży biletów do kin, ta cała kwota to już jest czysty zysk Disneya. Jako że po raz pierwszy oficjalnie je udostępniają, wszyscy zakładają, że to z uwagi na rekordową sprzedaż, czyli najpewniej osiągnięto lepszy wynik niż z Mulan czy Rayą. To więc zmienia tutaj reguły rozmowy o tym, kiedy film zacznie na siebie zarabiać.

Szybcy i wściekli 9 zajmuje drugie miejsce w zestawieniu box office z wynikiem 10,8 mln dolarów. Do tej pory na terenie USA i Kanady zebrano 141,3 mln dolarów . Na świecie zbiera 13,6 mln dolarów z 51 krajów i ma łącznie 400,5 mln dolarów. Sumując, na koncie 541,8 mln dolarów.