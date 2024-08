KINO LETNIE X PEPSI rozpoczyna sierpień w Ostródzie. Trzy wyjątkowe seanse

fot. materiały prasowe

Ostróda wita KINO LETNIE X PEPSI. Sierpień rozpoczynamy trzema seansami, które odbędą się w dniach 3, 4 i 5 sierpnia o godzinie 21:30 na plaży miejskiej. Każdy bezpłatny pokaz to wyjątkowy film, gwarantujący śmiech, łzy, emocje, znakomite aktorstwo i niezapomniane chwile w doborowym towarzystwie. Najpierw fantastyczna Zupa nic, czyli komediodramat Kingi Dębskiej. Drugi dzień to jedna z najlepszych komedii ostatnich lat, czyli Palm Springs. Ta historia romansu w pętli czasowej to niegłupi humor w połączeniu z niekonwencjonalnym pomysłem. KINO LETNIE X PEPSI pożegna się z Ostródą nietypowym filmem Dream Scenario z kapitalną rolą Nicolasa Cage'a.

Żaden z tych bezpłatnych pokazów nie byłby możliwy, gdyby nie sponsor tytularny w postaci PEPSI. To oni gwarantują organizację seansów, które są obietnicą znakomitej rozrywki na letni wieczór. Grześki, czyli sponsor wydarzenia, zapewni smaczny czas z filmem.

Zupa nic - o czym jest film?

Marta jest romantyczką i szkolną ofiarą losu. Dzieli pokój z siostrą Kasią i babcią (Ewa Wiśniewska), która zamiast bajek opowiada wnuczkom powstańcze historie. W pokoju za ścianą swe małżeńskie życie toczą rodzice, Tadek (Adam Woronowicz) i Elżbieta (Kinga Preis). On jest stale upokarzanym przez system inteligentem, który po pracy pędzi bimber i po cichu zazdrości opływającemu w dobrobyt szwagrowi (Rafał Rutkowski). Ona jest przewodniczącą zakładowej Solidarności z potrzebą wolności i marzeniem, żeby w końcu wyrwać się z Polski. Prawdziwe emocje dla całej rodziny zaczną się jednak wtedy, gdy pod blokiem stanie wymarzony pomarańczowy maluch. Ela i Tadek odkryją powołanie do handlu oraz zagranicznych wojaży, a dorastająca Marta po raz pierwszy w życiu naprawdę się zakocha. [opis według dystrybutora Kino Świat]

Palm Springs - o czym jest film?

Palm Springs jest oparty na schemacie pętli czasu. Kiedy lekkomyślny Nyles i druhna Sarah spotykają się na ślubie w Palm Springs, sytuacja się komplikuje. Wpadają w niekończącą się pętlę czasu, z której nie mogą uciec.

Dream Scenario - o czym jest film?

Film przedstawia losy Paula Matthewsa (w tej roli Nicolas Cage), nieszczęśliwego, choć niezwykle rodzinnego człowieka. Jego życie wywróci się do góry nogami, gdy miliony obcych osób zaczną go dostrzegać w swoich snach, co przyniesie mu nieoczekiwaną sławę. Prawdziwe problemy zaczną się jednak wtedy, gdy początkowo nieszkodliwe dostrzeganie Matthewsa w snach przybierze koszmarny obrót...