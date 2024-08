KINO LETNIE X PEPSI w Mikołajkach. Sierpniowe, bezpłatne pokazy fantastycznych, polskich filmów

fot. YouTube (KinoSwiatPL)

KINO LETNIE X PEPSI robi w te wakacje serię wydarzeń w całej Polsce. Jednym z miejsc, gdzie będzie można udać się na bezpłatny pokaz filmowy, będą Mikołajki. Pokazy odbędą się 10, 11 i 12 sierpnia 2024 roku na Placu Wolności. W każdym z wymienionych dni o godzinie 21:00 odbędzie się specjalny pokaz filmowy, który zapewni rozrywkę dla całych rodzin.

Będzie można obejrzeć komediodramat Kingi Dębskiej, czyli Zupa nic, w którym to wystąpił m.in. Adam Woronowicz czy Ewa Wiśniewska. Znana wszystkim lektura z czasów szkoły również doczekała się adaptacji, czyli O psie, który jeździł koleją. Nowe wydanie miało premierę w 2023 roku, a teraz będzie dostępne do obejrzenia za darmo podczas pokazu. A jeśli tego będzie mało, to zawsze można skusić się na Święto ognia, czyli emocjonującą i chwytającą za serce historię, którą również wyreżyserowała znakomita Kinga Dębska.

Wszystkie te atrakcje i fantastyczne filmy o różnorodnej tematyce, ale równie wysokiej jakości, zagwarantował sponsor tytularny w postaci PEPSI. Firma GRZEŚKI zapewni zebranym dobry czas, ponieważ da widzom pyszne wafelki. Taki sponsor wydarzenia to skarb dla każdego kinomaniaka.

Zupa nic - o czym jest film?

Marta jest romantyczką i szkolną ofiarą losu. Dzieli pokój z siostrą Kasią i babcią (Ewa Wiśniewska), która zamiast bajek opowiada wnuczkom powstańcze historie. W pokoju za ścianą swe małżeńskie życie toczą rodzice, Tadek (Adam Woronowicz) i Elżbieta (Kinga Preis). On jest stale upokarzanym przez system inteligentem, który po pracy pędzi bimber i po cichu zazdrości opływającemu w dobrobyt szwagrowi (Rafał Rutkowski). Ona jest przewodniczącą zakładowej Solidarności z potrzebą wolności i marzeniem, żeby w końcu wyrwać się z Polski. Prawdziwe emocje dla całej rodziny zaczną się jednak wtedy, gdy pod blokiem stanie wymarzony pomarańczowy maluch. Ela i Tadek odkryją powołanie do handlu oraz zagranicznych wojaży, a dorastająca Marta po raz pierwszy w życiu naprawdę się zakocha.

Święto ognia - o czym jest film?

Anastazja (Paulina Pytlak) ma 20 lat, jest uzależniona od komiksów, gorącej czekolady i zakochana w chłopaku z sąsiedztwa. Gdyby tylko mogła, porwałaby go na randkę albo na koniec świata. Niestety to tylko marzenia, bo od dziecka jest przykuta do wózka, a z otoczeniem porozumiewa się za pomocą specjalnego programu. Mimo wszystkich ograniczeń Nastka nie traci pogody ducha, a optymizmem zaraża wszystkich. Najlepszą relację ma z nią starsza siostra Łucja (Joanna Drabik) – wschodząca gwiazda Baletu Narodowego, która właśnie stanęła u progu wielkiej kariery. Anastazję samotnie wychowuje ojciec Poldek (Tomasz Sapryk). Wkrótce życie całej trójki wkroczy w nowy etap, kiedy do ich drzwi zapuka przebojowa sąsiadka z naprzeciwka – Józefina (Kinga Preis). To za jej sprawą Anastazja i jej bliscy odkryją siebie na nowo, a przy okazji staną twarzą w twarz z rodzinną tajemnicą, która aż nazbyt długo czekała na rozwiązanie.

O psie, który jeździł koleją - o czym jest film?

Zuzia (Liliana Zajbert) ma dziesięć lat i głowę pełną marzeń. Bardzo chciałaby żyć jak inne dzieci, ale choroba sprawia, że jej codzienność jest pełna ograniczeń. Dobrze wiedzą o tym rodzice dziewczynki – Małgorzata (Monika Pikuła) i pracujący na stacji kolejowej tata – Piotr (Mateusz Damięcki), którzy robią wszystko, żeby wlać w serce dziecka jak najwięcej radości. Pomoże im w tym Lampo – niezwykły psi podróżnik, którego nieoczekiwane pojawienie się w życiu Zuzi odmieni jej świat na zawsze. Tak narodzi się zdumiewająca przyjaźń dziecka i czworonoga, która uczyni z Lampo prawdziwą gwiazdę internetu, a z czasem oczaruje cały kraj. Czy stanie się ona również lekarstwem, którego Zuzia tak bardzo potrzebuje?