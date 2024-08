27 sierpnia KINO LETNIE X PEPSI w Warszawie. Szykuje się gratka dla fanów polskiego kina

fot. Zuzanna Szamocka

KINO LETNIE X PEPSI w Warszawie. 27 sierpnia o godzinie 20:30 będzie można obejrzeć udany film Kingi Dębskiej pod tytułem Święto ognia, który jest oparty na książce pod tym samym tytułem. Darmowy seans plenerowy tradycyjnie w Łazienkach Królewskich. Ściślej na dziedzińcu Stajni Kubickiego.

O atmosferę seansów oraz przekąski dbają Sponsor - PEPSI, który na miejscu rozdaje puszki z Pepsi oraz Partner -uwielbiane GRZEŚKI, które zapewniają uczestnikom pyszne wafelki.

Święto ognia - o czym jest film?

Anastazja (Paulina Pytlak) ma 20 lat, jest uzależniona od komiksów, gorącej czekolady i zakochana w chłopaku z sąsiedztwa. Gdyby tylko mogła, porwałaby go na randkę albo na koniec świata. Niestety to tylko marzenia, bo od dziecka jest przykuta do wózka, a z otoczeniem porozumiewa się za pomocą specjalnego programu. Mimo wszystkich ograniczeń Nastka nie traci pogody ducha, a optymizmem zaraża wszystkich. Najlepszą relację ma z nią starsza siostra Łucja (Joanna Drabik) – wschodząca gwiazda Baletu Narodowego, która właśnie stanęła u progu wielkiej kariery. Anastazję samotnie wychowuje ojciec Poldek (Tomasz Sapryk). Wkrótce życie całej trójki wkroczy w nowy etap, kiedy do ich drzwi zapuka przebojowa sąsiadka z naprzeciwka – Józefina (Kinga Preis). To za jej sprawą Anastazja i jej bliscy odkryją siebie na nowo, a przy okazji staną twarzą w twarz z rodzinną tajemnicą, która aż nazbyt długo czekała na rozwiązanie.