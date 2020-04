Kino TV - dziś premiera filmu Drakula

Drakula ma wszystko, co widzowie oczekują: kapitalną obsadę, niesamowity klimat (ta muzyka Kilara!) i świetnie opowiadaną historię, która emocjonuje i ekscytuje. Klasyka gatunku może nie jest jakoś spektakularnie straszna, ale to nie o to chodzi w tym arcydziele kina. To przede wszystkim najlepiej opowiadana historia o legendarnym wampirze jaka do tej pory została nakręcona.

Premiera Drakuli odbędzie się 23 kwietnia o 23:05 na Kino TV.

Drakula - zwiastun