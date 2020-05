Kino w Malezji pokryte grzybem z powodu zamknięcia [ZDJĘCIA]

Kina w Malezji, tak jak w większości krajów świata, są zamknięte od marca 2020 roku. Jak donoszą brytyjskie media, w sieci pojawiły się zdjęcia z jednego z kin w mieście Ipoh, które jest pokryte brudem i grzybem. Nikt tego nie sprawdzał przez ten okres, a odkryto problem w tej chwili, ponieważ obostrzenia zostały częściowo zniesione, więc pracownicy wracają do galerii. Informację o tym opublikował Andy Chong, który prawdopodobnie jest pracownikiem tej placówki. Post na Facebooku, któy umieścił na jednej z grupy, został już usunięty.

Wszystko wskazuje na to, że jest to problem wadliwej wentylacji w centrum handlowym Metrojaya, ponieważ ten sam problem odkryli pracownicy sklepów ze skórzaną odzieżą. Najdroższe torebki i buty również są pokryte grzybem. Pojawiają się także głosy, że to efekt braku odpowiedniej konserwacji sklepów przed ich zamknięciem.

Rzecznicy prasowi galerii handlowej w rozmowie z dziennikarzami zapewnili, że ekipy sprzątające zajmują się tematem - trwa sprzątanie i dezynfekcja wszystkich powierzchni.

Nie jest to raczej globalny problem galerii handlowych na całym świecie, ale jednostkowy przypadek, do którego doszło w Malezji.