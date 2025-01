Kinowe Gwiezdne Wojny Dave'a Filoniego zagrożone. Wszystko zależy od jednej rzeczy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pierwszym kinowym filmem ze świata Star Wars będzie The Mandalorian & Grogu, co według wielu jest ryzykowne z uwagi na fakt, że jest to kontynuacja trzech sezonów serialu. W planach jest również inny projekt Dave’a Filoniego, który miałby być inspirowany książką Dziedzic Imperium i stanowić kulminację wydarzeń z seriali tworzących tak zwane MandoVerse. Czy jednak ten projekt powstanie? Niezawodny Daniel Richtman donosi, że nie jest to pewne.

Gwiezdne Wojny Dave’a Filoniego

Według Daniela Richtmana film The Mandalorian & Grogu jest kluczowy dla Lucasfilmu i decyzji dotyczących kolejnych projektów. Jeśli pierwsza kinowa produkcja po sześcioletniej przerwie okaże się klapą, Filoni nie zrealizuje swojego projektu w formie filmu. Zamiast tego koncepcja zostanie przekształcona w miniserial. Wszystko więc zależy od sukcesu lub porażki The Mandalorian & Grogu.

Richtman dodaje, że nową strategią Lucasfilm jest podejmowanie bezpiecznych decyzji, choć nie wiadomo, co dokładnie oznacza to w praktyce.

Premiera Mandalorian & Grogu

Film Mandalorian & Grogu został już nakręcony, a jego premiera zaplanowana jest na maj 2026 roku. Prawdopodobnie kampania promocyjna rozpocznie się w kwietniu podczas Star Wars Celebration Japan.

