Kinowy Batman z drugim spin-offem. Może być to serial o kultowym złoczyńcy

DC

Batman podbił kina w 2022 roku, a zainteresowanie Pingwinem, czyli serialem platformy Max, ciągle rośnie. Nic więc dziwnego, że producenci już myślą o przyszłości. Wygląda na to, że poza Batmanem 2, czeka nas jeszcze jeden serial, który również mógłby opowiadać o złoczyńcy.

Nowy serial w świecie Batmana

Portal The Direct rozmawiał z producentem wykonawczym Pingwina, Dylanem Clarkiem, o przyszłości i planach na kolejny serial. Został on bezpośrednio zapytany o to, czy istnieje szansa na serial prawniczy o Harveyu Dencie. Producent odpowiedział:

- To myślenie w stylu tego, o czym dyskutowaliśmy.

Nie potwierdził jednoznacznie, że takie są plany, ale wygląda na to, że opowiedzenie historii Harveya Denta, znanego w komiksach jako wróg Batmana, Dwie Twarze, jest brane pod uwagę. Na razie nie podjęto jeszcze żadnych oficjalnych decyzji. W realiach Batmana i Pingwina, Harvey Dent jest prokuratorem w Gotham. Dwie Twarze jeszcze się nie narodził.

Pingwin - premiera już 20 września na Max.