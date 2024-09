Siostra Johna F. Kennedy'ego inspiracją dla Sofii Falcone. Jacy złoczyńcy pojawią się w Pingwinie?

fot. Max

Nowy serial Max ma przedstawić złoczyńcę z komiksów o Batmanie, którego poznaliśmy w filmie Batman z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Gwiazdą produkcji będzie Colin Farrell, który już wtedy wcielał się w antagonistę. Serial skupi się na złoczyńcy, a naturalnym pytaniem jest to, czy pojawią się też inne postaci znane z mitologii Mrocznego Rycerza.

W Pingwinie pojawi się m.in. Sofia Falcone, w którą wcieli się Cristin Milioti. Zważywszy na częsty występ w zwiastunach, będzie ona istotną częścią serialu. Opowiedziała o niej Lauren LeFranc, showrunnerka produkcji, która została pochwalona przez krytyków, o czym możecie przeczytać tutaj.

Myślałam o Rosemary Kennedy, zaginionej córce Kennedy'ego, którą zamknęli w ośrodku. Nie jest jasne, czy była chora psychicznie, czy wsadzono ją tam, ponieważ rujnowała wizerunek Kennedych swoim nieodpowiednim zachowaniem. W końcu przeszła przez lobotomię. To bardzo tragiczna historia, o której myślałam w kontekście Carmine'a i Sofii. Co gdyby wyszła z Arkham State Hospital? Czy zasługiwała na trafienie do Arkham?

W komiksach Sofia Falcone była też znana jako The Hangman, ponieważ wieszała swoje ofiary. Działo się w tak The Long Halloween. W serialu pojawi się też Alberto Falcone, w którego wcieli się Michael Zegen. W komiksach był on znany jako The Holiday Killer, którego Batman ścigał przez rok. Showrunnerka potwierdziła jednak, że Pingwin nie będzie adaptacją The Long Halloween.

W serialu Pingwin mamy zobaczyć, jak główny bohater walczy o władzę w przestępczym półświatku Gotham po tym, jak poprzedni król został obalony w Batmanie. Istotnym wątkiem będzie jego skomplikowana relacja z matką.

W obsadzie są również Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O'Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio ( Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) i Theo Rossi (Dr. Julian Rush).

Pingwin - premiera odbędzie się 20 września 2024 roku.