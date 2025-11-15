Kinowy Star Trek ogłoszony. Scenarzyści zrobią reboot serii?
Oficjalnie ogłoszono scenarzystów nowego kinowego Star Treka, który nie będzie związany z niczym, co do tej pory w uniwersum powstało. Wygląda na to, że na widzów czeka kompletnie nowe otwarcie filmowej części uniwersum.
Jak donosi Deadline, Jonathan Goldstein i John Francis Daley zostali scenarzystami i reżyserami nowego otwarcia kinowej franczyzy Star Trek. Będą również producentami kinowego filmu, który oparty jest całkowicie na ich oryginalnym pomyśle.
Według źródeł Deadline ich wizja fabularna nie jest związana z żadnym serialem, filmem czy projektem filmowym w fazie rozwoju. Wygląda więc na to, że będzie to nowe otwarcie uniwersum, ale jak dokładnie ma wyglądać, nie wiadomo. Nie wiemy więc, czy może być to reboot w stylu Star Treka z 2009 roku, czy po prostu jakaś samodzielna historia osadzona w ramach ustalonego uniwersum. Co więcej, podkreślono, że na ekranie pojawią się kompletnie nowi bohaterowie.
Nowy kinowy Star Trek
Ich projekt jest teraz rozwijany i ma zostać zrealizowany przez Paramount Pictures. Jonathan Goldstein i John Francis Daley są znani z dobrze odebranego filmu fantasy Dungeons & Dragons: Złodziejski honor oraz komedii Wieczór gier. Byli też scenarzystami widowiska Spider-Man Homecoming.
Projekt nie ma również związku z wcześniej ogłoszonym prequelem, który ma rozgrywać się przed wydarzeniami z filmów i seriali. Nie wiadomo jednak, na jakim etapie jest ten projekt, ale w związku z aktualną decyzją najwyraźniej pozostaje w fazie rozwoju, gdy inny film zostanie zrealizowany. Nie powstanie natomiast Star Trek 4 z Chrisem Pine'em w roli Kirka. Potwierdził to szef studia.
Potencjalna data premiery nie jest znana.
Źródło: deadline.com
