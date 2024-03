Kit Frick prezentuje The Reunion, thriller YA

HarperYA

Od kilku lat na rynku księgarskim w Polsce i na całym świecie obserwujemy rozkwit literatury młodzieżowej przeznaczonej dla osób u progu dorosłości – Young Adult i New Adult. Warto wiedzieć, że tytuły YA to nie tylko stereotypowo kojarzące się z tą grupą romanse i powieści fantasy. Na półkach YA w księgarniach można znaleźć również rasowy kryminał.

The Reunion autorstwa uznanej autorki kryminałów Kit Frick to mistrzowsko skonstruowany thriller na miarę znanych serialu Biały lotos czy filmów Glass Onion i Na noże. Wakacje w rajskim meksykańskim kurorcie, mające być okazją do zacieśniania więzi między członkami patchworkowej rodziny przybierają mroczny obrót. To opowieść, w której każdy jest podejrzany…

The Reunion to intrygujący kryminał z elementami dramatu. Kit Frick stworzyła wyjątkowy, rozrywkowy thriller dla młodych miłośników i miłośniczek tajemniczych zwrotów akcji. Do polskiego wydania w tłumaczeniu Anny Hikiert-Berezy, wydawca dołączył niespodziankę w postaci egzotycznie pachnącego skrzydełka książki.

The Reunion ukazało się nakładem wydawnictwa HarperYA. Poniżej okładka, krótki fragment i opis książki.

Rodzina Mayweatherów postanawia spędzić zimowy urlop w ciepłym, meksykańskim hotelu w Cancun. Okazją do rodzinnego zjazdu są zaręczyny mamy rodzeństwa Addison i Masona z tatą Theo. Narzeczeni liczą, że wyjazd będzie dobrą okazją do poznania się i integracji dzieci. Tymczasem okazuje się, że każdy z jedenaściorga członków rodziny ma coś do ukrycia, atmosfera gęstnieje z godziny na godzinę. Kiedy pod koniec wspólnego tygodnia dochodzi do śmierci jednego z uczestników zjazdu, każdy jest podejrzany.

Dla Mayweatherów to miał być tydzień w raju, jednak okazuje się, że więzi rodzinne bywają śmiertelnie niebezpieczne...

W książce znajdziesz pachnącą tropikalnym kurortem niespodziankę!