Fantastyczna 4 - nowe wideo pokazuje powiązanie z Thunderbolts(*. Możliwe spoilery

Nowe materiały wideo trafiły do sieci. W spocie promującym mecz koszykówki fani dostrzegli detal nawiązujący do sceny po napisach Thunderbolts*. Obok budynku Baxtera (dokładnie po prawej), który jest siedzibą Fantastycznej Czwórki, widać statek kosmiczny, jaki mogliśmy zobaczyć we wspomnianej scenie. To nim superbohaterowie przeniosą się do alternatywnej rzeczywistości znanej widzom z Ziemi-616, czyli MCU.

fot. zrzut ekranu Marvel

Fantastyczna 4 - wideo promocyjne

Tak wygląda nowy spot, który został wyemitowany w trakcie meczu koszykówki w amerykańskiej telewizji.

Drugie wideo sugeruje, że rodzinka szykuje się do oglądania meczu w filmie, więc najwyraźniej ten wątek promocyjny był z góry planowany.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki – opis fabuły

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki opowiada historię Pierwszej Rodziny Marvela – Reeda Richardsa (Mister Fantastic), Sue Storm (Niewidzialna Kobieta), Johnny'ego Storma (Ludzka Pochodnia) i Bena Grimma (Stwór). Bohaterowie zmierzą się z największym wyzwaniem w swojej historii, stając do walki o losy Ziemi przeciwko Galactusowi i jego tajemniczemu heroldowi. Potężny złoczyńca planuje pochłonąć planetę wraz z jej mieszkańcami.

W obsadzie widowiska MCU znajdują się tacy aktorzy jak Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn i Ebon Moss-Bachrach. Dołączyli do nich również Paul Walter Hauser, John Malkovich oraz Natasha Lyonne. Galactusa zagra Ralph Ineson, a w roli jego heroldki, zwanej Silver Surfer, zobaczymy Julię Garner.

Premiera filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki zaplanowana jest na 25 lipca 2025 roku.