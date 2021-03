Klangor - pierwszy odcinek już 26 marca w CANAL+ Online

fot. Jarosław Sosiński

Klangor to nowy serial kryminalny produkowany przez polskie CANAL+, który był realizowany w 2020 roku w trakcie pandemii koronawirusa. W obsadzie są między inny Arkadiusz Jakubik, Maja Ostaszewska, Wojciech Mecwaldowski, Aleksandra Popławska, Magdalena Czerwińska, Maciej Musiał, Katarzyna Gałązka, Matylda Giegżno, czy Magdalena Koleśnik.

Premiera Klangora już dziś, 26 marca 2021 roku w serwisie CANAL+ Online, na stronie canalplus.com oraz na antenie CANAL+.

Z uwagi na trwają promocję serialu stacja opublikowała nowy materiał zza kulis, w którym Maciej Musiał zabiera widzów za kulisy realizacji Klangora.

To nie było doświadczenie zawodowe, to było doświadczenie bardzo ludzkie w takim sensie, że cała ekipa, wszyscy aktorzy bardzo się zżyli w czasie zdjęć, które zrobiliśmy przed przerwą. Najbardziej było to widać po ośmiu miesiącach, kiedy wreszcie mogliśmy wrócić na plan. Radość z powrotu i z tego, że możemy dalej wspólnie pracować i wrócić do tych emocji najlepiej dowodzi, że ten serial będzie absolutnie wyjątkowy. Z odcinka na odcinek te emocje gdzieś się odkładają i nawarstwiają - mówi reżyser i producent, Łukasz Kośmicki.

Klangor

Klangor - o czym serial?

Kiedy w niewyjaśnionych okolicznościach ginie córka Wejmanów (Jakubik, Ostaszewska), niepewność i strach krok po kroku paraliżują rodzinę. Ojciec, zwykły człowiek w niezwykłych okolicznościach, w obliczu tragedii musi zaprzeczyć wszystkim wartościom, które do tej pory go definiowały. Musi stanąć sam wobec wszystkich i wszystkiemu. Z najbliższymi włącznie. Zaczyna samotną walkę o prawdę, która jak wierzy, doprowadzi go do odnalezienia dziecka. Motorem jego działań jest nadzieja, której metaforą jest tytułowy KLANGOR.

Klangor - zwiastun