Klangor - trzeci odcinek już 9 kwietnia w CANAL+ Online

fot. Jarosław Sosiński

Klangor nadal rozwija się swoje wątki, starając się wywoływać emocje i coraz bardziej angażować widzów w odkrywanie prawdy na temat zniknięcia dziewczyny. Czy 3. odcinek zdradzi nowe istotny tropy? Na pewno po raz kolejny Arek Jakubik pokaże kapitalną kreację, która stał się najjaśniejszym punktem programu. Dalsze losy zapowiadają wielkie emocje.

Premiera 3. odcinka Klangora już dziś, 3 kwietnia 2021 roku w serwisie CANAL+ Online, na stronie canalplus.com oraz na antenie CANAL+.

W obsadzie możemy zobaczyć takich aktorów jak Arkadiusz Jakubik, Maja Ostaszewska, Wojciech Mecwaldowski, Aleksandra Popławska, Magdalena Czerwińska, Maciej Musiał, Katarzyna Gałązka, Matylda Giegżno, czy Magdalena Koleśnik.

Klangor - o czym serial?

Kiedy w niewyjaśnionych okolicznościach ginie córka Wejmanów (Jakubik, Ostaszewska), niepewność i strach krok po kroku paraliżują rodzinę. Ojciec, zwykły człowiek w niezwykłych okolicznościach, w obliczu tragedii musi zaprzeczyć wszystkim wartościom, które do tej pory go definiowały. Musi stanąć sam wobec wszystkich i wszystkiemu. Z najbliższymi włącznie. Zaczyna samotną walkę o prawdę, która jak wierzy, doprowadzi go do odnalezienia dziecka. Motorem jego działań jest nadzieja, której metaforą jest tytułowy KLANGOR.

Klangor - zwiastun