Marvel podjął współpracę z popularną grą karcianą. Oto epickie karty

Marvel połączył siły z popularną grą karcianą Magic: The Gathering. Z tej współpracy wyszła nowa talia ze znanymi superbohaterami i złoczyńcami z komiksów. Na grafikach widać między innymi takie kultowe postacie Kapitan Ameryka, Doktor Doom, Galactus czy Bruce Banner. Pierwsze spojrzenie na wyjątkowy zestaw Magic: The Gathering – Marvel Super Heroes możecie zobaczyć poniżej. Jest w nim ponad 30 unikatowych kart. Przedmiot kolekcjonerski ma być dostępny w USA w czerwcu 2026 roku. Poniżej możecie zobaczyć grafiki:

„Praca nad Marvel Super Heroes była dla mnie naprawdę wymarzonym projektem. Moje ostatnie 50 lat czytania komiksów było tak naprawdę przygotowywaniem się do stworzenia tego zestawu. To musiało być moje przeznaczenie. To, co dzisiaj pokazaliśmy, jest pierwszą szansą dla graczy, by zobaczyć, jak będzie wyglądać. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, które karty wzbudzą najwięcej emocji”– powiedział Mark Rosewater, główny projektant Magic: The Gathering

Magic: The Gathering – Marvel Super Heroes Zobacz więcej

Dajcie znać, jak Wam podoba się zestaw Magic: The Gathering – Marvel Super Heroes!