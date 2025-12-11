placeholder
Marvel podjął współpracę z popularną grą karcianą. Oto epickie karty

Nadchodzi talia kart do Magic: The Gathering z postaciami Marvela. Są już pierwsze grafiki.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  marvel 
karty kolekcjonerskie
Magic The Gathering – Marvel Super Heroes Fot. Marvel
Marvel połączył siły z popularną grą karcianą Magic: The Gathering. Z tej współpracy wyszła nowa talia ze znanymi superbohaterami i złoczyńcami z komiksów. Na grafikach widać między innymi takie kultowe postacie Kapitan Ameryka, Doktor Doom, Galactus czy Bruce Banner. Pierwsze spojrzenie na wyjątkowy zestaw Magic: The Gathering – Marvel Super Heroes możecie zobaczyć poniżej. Jest w nim ponad 30 unikatowych kart. Przedmiot kolekcjonerski ma być dostępny w USA w czerwcu 2026 roku. Poniżej możecie zobaczyć grafiki:

„Praca nad Marvel Super Heroes była dla mnie naprawdę wymarzonym projektem. Moje ostatnie 50 lat czytania komiksów było tak naprawdę przygotowywaniem się do stworzenia tego zestawu. To musiało być moje przeznaczenie. To, co dzisiaj pokazaliśmy, jest pierwszą szansą dla graczy, by zobaczyć, jak będzie wyglądać. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, które karty wzbudzą najwięcej emocji”– powiedział Mark Rosewater, główny projektant Magic: The Gathering

Magic: The Gathering – Marvel Super Heroes

Magic: The Gathering – Marvel Super Heroes
Fot. Marvel/Magic: The Gathering
Dajcie znać, jak Wam podoba się zestaw Magic: The Gathering – Marvel Super Heroes!

