Marvel podjął współpracę z popularną grą karcianą. Oto epickie karty
Nadchodzi talia kart do Magic: The Gathering z postaciami Marvela. Są już pierwsze grafiki.
Marvel połączył siły z popularną grą karcianą Magic: The Gathering. Z tej współpracy wyszła nowa talia ze znanymi superbohaterami i złoczyńcami z komiksów. Na grafikach widać między innymi takie kultowe postacie Kapitan Ameryka, Doktor Doom, Galactus czy Bruce Banner. Pierwsze spojrzenie na wyjątkowy zestaw Magic: The Gathering – Marvel Super Heroes możecie zobaczyć poniżej. Jest w nim ponad 30 unikatowych kart. Przedmiot kolekcjonerski ma być dostępny w USA w czerwcu 2026 roku. Poniżej możecie zobaczyć grafiki:
Dajcie znać, jak Wam podoba się zestaw Magic: The Gathering – Marvel Super Heroes!
