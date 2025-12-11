placeholder
Reklama
placeholder

Ten aktor planuje zakończyć karierę aktorską! Tym chciałby się teraz zajmować

Idris Elba zdradził, że planuje odejście z aktorstwa! Opowiedział też, co planuje robić w przyszłości - nie tylko będzie rozwijał się w innej dziedzinie związanej z Hollywood, ale też skupi się na czymś niezwiązanym z tym światem.
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  idris elba 
Idris Elba w serialu Prawo ulicy fot. HBO
Reklama

Jak poinformował ekskluzywnie Daily Mail UK, Idris Elba ujawnił, że planuje odejście z aktorstwa. Opowiedział o tym podczas sesji Q&A na Red Sea International Film Festival w Arabii Saudyjskiej. Na festiwalu pojawił się z okazji promocji swojego nowego filmu zatytułowanego Dust to Dreams - drugiego w jego reżyserskiej karierze. 

Idris Elba - wypowiedź o zakończeniu kariery aktorskiej 

Mam nadzieję, że moja baza fanów wspierających mnie jako aktora nie będzie na mnie zła, ale ostatecznie chcę całkowicie przenieść się do reżyserii. Aktorstwem zajmuję się od dawna. Nadal to kocham, ale myślę, że reżyseria pozwala mi ćwiczyć nieco inne umiejętności i być częścią planu zdjęciowego w inny sposób. Bardzo to lubię.

Oprócz tych planów, Idris Elba zamierza także poszerzać swoją wiedzę polityczną - być może nawet wrócić do edukacji. 

Czułem się jak oszust w środowisku politycznym. Znalazłem się na spotkaniach z głowami państw i ministrami, rozmawiając o rzeczach, które zdecydowanie wykraczają poza moje kompetencje. Nie chcę być politykiem, ale myślę, że jest coś kuszącego w dokształceniu się tak, by wchodzić w te przestrzenie z większym doświadczeniem tego, jak wprowadzać zmiany. Jako aktor dostajesz te niesamowite możliwości, by wystąpić na scenie lub spotkać głowę państwa. Często czuję, że działam bardziej instynktownie niż w oparciu o wiedzę. Niewykluczone, że pójdę na studia, ale wybiorę nauki o człowieku, a nie politologię, bo uważam, że ludzie reagują na ludzi, niezależnie od tego, czy chodzi o politykę, czy sport. Chodzi o człowieka. Chciałbym może to studiować, żeby być bardziej skutecznym, jeśli chodzi o część pracy filantropijnej, którą wykonuję, oraz działalność aktywistyczną. Myślę, że byłem dość otwarty, jeśli chodzi o możliwości - o szanse w Afryce dla sektora medialnego w ogóle, do którego należą wiadomości, moda, muzyka. Jest ogromna możliwość, by to bardziej rozwinąć. Bardzo mnie to interesuje. Właściwie zamiast tylko mówić o infrastrukturze, zacząłem przyglądać się polityce, która ją wspiera.

 

Luther wraca do gry! Idris Elba i Ruth Wilson ponownie łączą siły w nowym filmie Netflixa

 

 

 

Źródło: dailymail

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  idris elba 
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Nicholas Hoult - Beast i Lex Luthor
-

Co zainspirowało Jamesa Gunna do zmiany w przedstawieniu Lexa Luthora? Wykorzystał to w Supermanie

2 Magic The Gathering – Marvel Super Heroes
-

Marvel podjął współpracę z popularną grą karcianą. Oto epickie karty

3 Avengers: Doomsday
-
Plotka

Kiedy zwiastun Avengers: Doomsday? Może być puszczany w kinach przed tym filmem

4 Cyberpunk 2077
-

Night City to miasto legend! Zobaczcie urodzinowy zwiastun Cyberpunk 2077

5 Szpiedzy
-

Najlepsze filmy 2025. Prestiżowy magazyn wskazuje 2 wybitne dzieła; wielu tytułów nie znacie

6 Leonardo DiCaprio
-

Oscarowy aktor uderza w prace AI: „rozpłyną się w eterze innych internetowych śmieci”

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e10

Miasteczko South Park

s28e05

Miasteczko South Park

s49e12

Ryzykanci

s2025e238

Moda na sukces

s42e326

Ridiculousness

s42e327

Ridiculousness

s42e328

Ridiculousness

s42e329

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Hailee Steinfeld
Hailee Steinfeld

ur. 1996, kończy 29 lat

Łukasz Simlat
Łukasz Simlat

ur. 1977, kończy 48 lat

Courtney Henggeler
Courtney Henggeler

ur. 1981, kończy 44 lat

Gary Carr
Gary Carr

ur. 1986, kończy 39 lat

Max Martini
Max Martini

ur. 1969, kończy 56 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

7

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

9

Koncert Christmas Party – świąteczna lista przebojów. Kto wystąpi we Wrocławiu?

10

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV