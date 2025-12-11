Ten aktor planuje zakończyć karierę aktorską! Tym chciałby się teraz zajmować
Idris Elba zdradził, że planuje odejście z aktorstwa! Opowiedział też, co planuje robić w przyszłości - nie tylko będzie rozwijał się w innej dziedzinie związanej z Hollywood, ale też skupi się na czymś niezwiązanym z tym światem.
Jak poinformował ekskluzywnie Daily Mail UK, Idris Elba ujawnił, że planuje odejście z aktorstwa. Opowiedział o tym podczas sesji Q&A na Red Sea International Film Festival w Arabii Saudyjskiej. Na festiwalu pojawił się z okazji promocji swojego nowego filmu zatytułowanego Dust to Dreams - drugiego w jego reżyserskiej karierze.
Idris Elba - wypowiedź o zakończeniu kariery aktorskiej
Oprócz tych planów, Idris Elba zamierza także poszerzać swoją wiedzę polityczną - być może nawet wrócić do edukacji.
Czułem się jak oszust w środowisku politycznym. Znalazłem się na spotkaniach z głowami państw i ministrami, rozmawiając o rzeczach, które zdecydowanie wykraczają poza moje kompetencje. Nie chcę być politykiem, ale myślę, że jest coś kuszącego w dokształceniu się tak, by wchodzić w te przestrzenie z większym doświadczeniem tego, jak wprowadzać zmiany. Jako aktor dostajesz te niesamowite możliwości, by wystąpić na scenie lub spotkać głowę państwa. Często czuję, że działam bardziej instynktownie niż w oparciu o wiedzę. Niewykluczone, że pójdę na studia, ale wybiorę nauki o człowieku, a nie politologię, bo uważam, że ludzie reagują na ludzi, niezależnie od tego, czy chodzi o politykę, czy sport. Chodzi o człowieka. Chciałbym może to studiować, żeby być bardziej skutecznym, jeśli chodzi o część pracy filantropijnej, którą wykonuję, oraz działalność aktywistyczną. Myślę, że byłem dość otwarty, jeśli chodzi o możliwości - o szanse w Afryce dla sektora medialnego w ogóle, do którego należą wiadomości, moda, muzyka. Jest ogromna możliwość, by to bardziej rozwinąć. Bardzo mnie to interesuje. Właściwie zamiast tylko mówić o infrastrukturze, zacząłem przyglądać się polityce, która ją wspiera.
Luther wraca do gry! Idris Elba i Ruth Wilson ponownie łączą siły w nowym filmie Netflixa
Źródło: dailymail
