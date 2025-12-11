Ten aktor planuje zakończyć karierę aktorską! Tym chciałby się teraz zajmować

fot. HBO

Reklama

Jak poinformował ekskluzywnie Daily Mail UK, Idris Elba ujawnił, że planuje odejście z aktorstwa. Opowiedział o tym podczas sesji Q&A na Red Sea International Film Festival w Arabii Saudyjskiej. Na festiwalu pojawił się z okazji promocji swojego nowego filmu zatytułowanego Dust to Dreams - drugiego w jego reżyserskiej karierze.

Idris Elba - wypowiedź o zakończeniu kariery aktorskiej

Mam nadzieję, że moja baza fanów wspierających mnie jako aktora nie będzie na mnie zła, ale ostatecznie chcę całkowicie przenieść się do reżyserii. Aktorstwem zajmuję się od dawna. Nadal to kocham, ale myślę, że reżyseria pozwala mi ćwiczyć nieco inne umiejętności i być częścią planu zdjęciowego w inny sposób. Bardzo to lubię.

Oprócz tych planów, Idris Elba zamierza także poszerzać swoją wiedzę polityczną - być może nawet wrócić do edukacji.

Czułem się jak oszust w środowisku politycznym. Znalazłem się na spotkaniach z głowami państw i ministrami, rozmawiając o rzeczach, które zdecydowanie wykraczają poza moje kompetencje. Nie chcę być politykiem, ale myślę, że jest coś kuszącego w dokształceniu się tak, by wchodzić w te przestrzenie z większym doświadczeniem tego, jak wprowadzać zmiany. Jako aktor dostajesz te niesamowite możliwości, by wystąpić na scenie lub spotkać głowę państwa. Często czuję, że działam bardziej instynktownie niż w oparciu o wiedzę. Niewykluczone, że pójdę na studia, ale wybiorę nauki o człowieku, a nie politologię, bo uważam, że ludzie reagują na ludzi, niezależnie od tego, czy chodzi o politykę, czy sport. Chodzi o człowieka. Chciałbym może to studiować, żeby być bardziej skutecznym, jeśli chodzi o część pracy filantropijnej, którą wykonuję, oraz działalność aktywistyczną. Myślę, że byłem dość otwarty, jeśli chodzi o możliwości - o szanse w Afryce dla sektora medialnego w ogóle, do którego należą wiadomości, moda, muzyka. Jest ogromna możliwość, by to bardziej rozwinąć. Bardzo mnie to interesuje. Właściwie zamiast tylko mówić o infrastrukturze, zacząłem przyglądać się polityce, która ją wspiera.

Luther wraca do gry! Idris Elba i Ruth Wilson ponownie łączą siły w nowym filmie Netflixa