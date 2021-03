Klangor - pierwszy zwiastun nowego serialu CANAL+. Co oznacza tytuł?

Canal+

Klangor to nadchodzący polski serial dramatyczny z elementami kryminału, za który odpowiada CANAL+. Zdjęcia do projektu zakończono w grudniu 2020 roku. Powstawały one w Świnoujściu, Łodzi i Warszawie. W lutym ogłoszono, że produkcja będzie miała swoją premierę już 26 marca na CANAL+ PREMIUM i w serwisie canalplus.com. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun - zobaczycie go poniżej:

O czym opowiada serial? Przeczytajcie oficjalny opis:

Kiedy w niewyjaśnionych okolicznościach ginie córka Wejmanów (Jakubik, Ostaszewska), niepewność i strach krok po kroku paraliżują rodzinę. Ojciec, zwykły człowiek w niezwykłych okolicznościach, w obliczu tragedii musi zaprzeczyć wszystkim wartościom, które do tej pory go definiowały. Musi stanąć sam wobec wszystkich i wszystkiemu. Z najbliższymi włącznie. Zaczyna samotną walkę o prawdę, która jak wierzy, doprowadzi go do odnalezienia dziecka. Motorem jego działań jest nadzieja, której metaforą jest tytułowy KLANGOR.

No właśnie - a dlaczego akurat KLANGOR? Dowiecie się tego z poniższego materiału:

W obsadzie produkcji są m.in.: Arkadiusz Jakubik, Maja Ostaszewska, Wojciech Mecwaldowski, Aleksandra Popławska, Magdalena Czerwińska, Maciej Musiał, Katarzyna Gałązka, Matylda Giegżno, czy Magdalena Koleśnik.

Oryginalny scenariusz Klangora autorstwa Kacpra Wysockiego, oparty na pomyśle Tomasz Kamińskiego powstał w ramach CANAL+ SERIES LAB. Reżyserię całej serii powierzono Łukaszowi Kośmickiemu. Za zdjęcia do serialu odpowiada Witold Płóciennik, za scenografię Agata Stróżyńska, charakteryzację Iza Andrys, kostiumy Małgorzata Fudala, montaż Wojciech Mrówczyński oraz Piotr Kmiecik, muzyka jest autorstwa Mikołaja Trzaski.