Thor: Love and Thunder - Natalie Portman na planie. Czy to jej transformacja w superbohaterkę?

fot. materiały prasowe

W Australii trwają rozpoczęte w styczniu zdjęcia do filmu Thor: Love and Thunder, w którym to Thor ponownie połączy siły ze Strażnikami Galaktyki. Ostatnimi czasy do sieci trafia sporo nowych materiałów z planu kontynuacji przygód bohatera Marvela. Tym razem na opublikowanych w internecie zdjęciach i filmie po raz pierwszy zobaczyć możemy powracającą do roli Jane Foster Natalie Portman. Zamieszczone na Twitterze wideo może przedstawiać transformację tej postaci w superbohaterkę.

Na nowych materiałach z planu zobaczymy również Tessę Thompson, która w filmie portretuje Walkirię.

Zdjęcia i wideo z planu Thor: Love and Thunder znajdziecie poniżej.

https://twitter.com/lovethundernews/status/1367715902846820352

https://twitter.com/lovethundernews/status/1367706256232812545

https://twitter.com/lovethundernews/status/1367704565836091393

Poniższe zdjęcia przedstawiają Thessę Thompson z ekipą. Ubrana w garnitur Walkiria na niektórych zdjęciach siedzi na mitycznej kozie Thora.

https://twitter.com/lovethundernews/status/1367716280195776514

https://twitter.com/lovethundernews/status/1367713611632828423

https://twitter.com/lovethundernews/status/1367712462544453633

Przedstawiamy jeszcze zdjęcia mitycznych kóz sprzed kilku dni:

https://twitter.com/lovethundernews/status/1367031633493254144

Przypomnijmy, że w obsadzie Thor: Love and Thunder znaleźli się również Christian Bale portretujący Gorra Bogobójcę, Chris Pratt jako Star-Lord, Jaimie Alexander jako Sif, Dave Bautista jako Drax Niszczyciel, Karen Gillan jako Nebula, Pom Klementieff jako Mantis, Bradley Cooper jako Rocket Raccoon, Vin Diesel jako Groot, reżyser produkcji Taika Waititi jako Korg, a także Matt Damon.

Thor: Love and Thunder - premiera filmu w USA została przewidziana na 6 maja 2022.