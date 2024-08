Fot. Disney

W 2023 roku Disney zaliczył poważną wtopę finansową z filmem Nawiedzony dwór w reżyserii Justina Simiena. Produkcja kosztowała 150 milionów dolarów, a zarobiła mniej niż 118 milionów. Szacuje się, że studio ostatecznie straciło 117 milionów na ten projekt. Recenzje również nie były szczególnie pochlebne. Krytycy znaleźli wiele problemów w produkcji Simiena, dlatego ich licznik w serwisie Rotten Tomatoes wskazuje ledwie na 37%. Film bardziej przypadł do gustu publiczności, która w 84% go polubiła.

Reżyser Nawiedzonego dworu odniósł się do tworzenia filmu i reakcji na niego:

Mam mieszane uczucia do tego wszystkiego. Jestem bardzo dumny z siebie jako osoby przy tym procesie. To było strasznie trudne. Kiedy nastąpiła premiera, było wiele rozmów, gdzie trudno było znajdować się w ich środku. Jestem bardzo dumny z oceny publiczności. Mieliśmy pokazy testowe, podczas których widziałem na co ludzie reagowali i mogłem popchnąć produkcję w tych kierunkach.

Nawiedzony dwór - opis filmu

The Haunted Mansion powstanie na podstawie jednej z atrakcji z parków rozrywki. The Haunted Mansion cieszy się dużą popularnością od 1969 roku, gdy zadebiutowała jako tematyczny park rozrywki w Disneylandzie i Disney World. Polega na tym, że goście wchodzą do upiornej rezydencji, w której straszą duchy, upiory i kościotrupy.