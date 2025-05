Zapowiedź kolejnych odcinków The Walking Dead: Dead City. Odtwórca Negana nie rozstawał się z Lucille

fot. AMC

The Walking Dead: Dead City wróciło z nowym sezonem, w którym Negan, grany przez Jeffreya Deana Morgana, został zmuszony do tego, aby stanął na czele gangów z Nowego Jorku, żeby wspólnie walczyć przeciwko Federacji Nowego Babilonu. Aby wzmocnić przekaz podczas spotkania grup, dostał od Chorwata ulepszoną wersję Lucille, czyli ikoniczny atrybut tego antybohatera, który dawno temu porzucił.

Dlaczego Lucille wróciła?

Scott M. Gimple został zapytany, dlaczego ten kij bejsbolowy owinięty drutem kolczasty, nazwany na cześć zmarłej żony Negana, powrócił do historii. Producent wykonawczy, odpowiedzialny również za treść w uniwersum, odpowiedział:

Myślę, że dużą częścią serialu było ciągłe pragnienie zobaczenia starego Negana i przywrócenia go w taki czy inny sposób. Nawet w ostatnich latach The Walking Dead stał się zupełnie inną osobą, a to jest ogromnie ikoniczna postać, która w pewnym sensie odeszła.

fot. AMC

Twórca dodał, że aby tak się stało, potrzebna była Lucille. Gimple przyznał, że do tego powrotu również Jeffrey Dean Morgan potrzebował tego kija.

Bardzo kocha Lucille. Nie zostawiał jej, kiedy szedł do swojej przyczepy. Właściwie zabierał ją, kiedy szedł do swojej przyczepy. Zostawiał Lucille na siedzeniu, kiedy nie była używana. Nie oddawał kija z powrotem do działu rekwizytów. Tylko pod koniec dnia był jedyny moment, aby dostali Lucille.

Gimple zdradził też ciekawostkę, że gdy aktor nie miał przy sobie Lucille to podśpiewywał piosenkę "Tam gdzieś, gdzieś tam" z bajki Amerykańska opowieści, która opowiada o ponownym spotkaniu.

Lauren Cohan o trzymaniu w rękach Lucille

W zwiastunie widzowie mogli zobaczyć, że Maggie również będzie używać repliki Lucille, co może jej przypomnieć o tragicznej śmierci Glenna. Jak Lauren Cohan, odtwórczyni tej postaci, czuła się podnosząc ten kij bejsbolowy?

To naprawdę zabawne, bo przez wszystkie te lata Maggie nie miała żadnej charakterystycznej broni. I zawsze jest coś, co sprawia, że ​​myślę sobie: "Czy powinnam to zrobić? Czy powinnam znaleźć coś [dla siebie]?". Ale zawsze po prostu lubiłam buty, nóż, cokolwiek, co było pod ręką. Ale gdzieś z tyłu głowy zawsze miałam takie uczucie: "Jak by to było?". I nie chodzi o to, że poczułam to, gdy wzięłam Lucille. Nie chodzi o to, że mam przeszłość związaną z tą stroną Lucille — widzisz, co tam zrobiłam? — ale w tej broni jest ewidentnie dużo energii.

Następnie aktorka dodała:

Sama byłam zaskoczona, gdy podniosłam kij w tej scenie. Wyglądał, jakby był naładowany, i nie tylko dlatego, że był zelektryzowany. Oczywiście sposób, w jaki Negan używa kija, mówi sporo o tym po co on jest. Poza tym jest to dość tępy krwawy przedmiot. Ale w chwili, gdy widzimy, jak Maggie go podnosi, w tym momencie staje się on również poręczny.

fot. AMC

Jeszcze nie wiemy, w którym odcinku zobaczymy tę scenę, w której bohaterka będzie dzierżyć Lucille. Ale możecie zobaczyć poniżej nowy zwiastun The Walking Dead: Dead City zapowiadający wydarzenia z kolejnych epizodów 2. sezonu. Znajduje się on na początku galerii.

The Walking Dead: Dead City - zwiastun dalszej części 2. sezonu

The Walking Dead: Dead City - fabuła 2. sezonu

W narastającej wojnie o kontrolę nad Manhattanem Maggie i Negan zostają uwięzieni po przeciwnych stronach. Gdy ich ścieżki się splatają, uświadamiają sobie, że wydostanie się z tej sytuacji będzie bardziej skomplikowane i wstrząsające, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali.

The Walking Dead: Dead City - premiera drugiego odcinka 2. sezonu 12 maja w serwisie Canal+.