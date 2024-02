Klara i słońce - trwają rozmowy z Amy Adams. Ma zagrać u boku Jenny Ortegi w adaptacji książki

fot. Netflix // HBO

Klara and the Sun będzie filmową adaptacją bestsellerowej książki Klara i słońce autorstwa Kazuo Ishiguro. Za reżyserię odpowiada Taika Waititi, który zajmie się również produkcją wraz z Davidem Heymanem z ramienia Heyday Films oraz Garrettem Baschem. Autor powieści będzie pełnić funkcję producenta wykonawczego. Przypomnijmy, że Ishiguro to laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 2017 rok.

Klara i słońce opowiada historię Klary, sztucznej przyjaciółki, która ma zapobiegać samotności. Klarę kupują matka (Adams) i bystra nastolatka imieniem Josie, która uwielbia swoją nową towarzyszkę-robota, ale cierpi na tajemniczą chorobę. To opowieść o dążeniu Klary, by ocalić Josie i tych, którzy ją kochają, przed złamanym sercem oraz o tym, jak Klara poznaje siłę ludzkiej miłości.

W Klarę wcieli się Jenna Ortega. Ponadto trwają negocjacje z Amy Adams, która ma zagrać wspomnianą matkę. Produkcja rozpocznie się w nadchodzących tygodniach, gdy zostanie sfinalizowana umowa z aktorką.

Produkcją zajmą się studia Heyday Films i 3000 Pictures, które należy do Sony. Pierwszą wersję scenariusza do filmu napisał Dahvi Waller (Mrs. America, Gotowe na wszystko).

Źródło: Albatros