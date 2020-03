Doom Eternal zaoferuje 60 klatek na sekundę na niemal każdej platformie

Doom Eternal to nowa odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanin, w których gracze wcielają się w bohatera walczącego z hordami piekielnych demonów. Istotną rolę w tak dynamicznych produkcjach odgrywa płynność rozgrywki i twórcy doskonale zdają sobie sprawę. W jednym z wpisów na Twitterze potwierdzono, że nadchodząca gra zaoferuje zabawę w 60 klatkach na sekundę na niemal każdej platformie – PC (w tym przypadku ograniczeniem będzie moc sprzętu), PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One S oraz Xbox One X. Jedynym wyjątkiem jest Nintendo Switch – tutaj nie podano żadnych szczegółów, ale można spodziewać się, że posiadacze tej konsoli zagrają w 30 FPS, tak jak w poprzedniej części.

PS4, PS4 PRO, XB1, XB1S and XB1X all run at 60FPS. — Billy Khan💖🦄✨ (@billykhan) March 7, 2020

Doom Eternal zadebiutuje 20 marca 2020 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Wersja na Nintendo Switch ma trafić na rynek w późniejszym terminie, ale dokładna data nie została jeszcze ujawniona.