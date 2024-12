Spider-Man 4 - znamy już podstawę fabuły? Czegoś tak szalonego Marvel jeszcze nie pokazał

Marvel/Sony

Spider-Man 4 odkrył przed nami pierwsze karty. Wczoraj producentka filmów o Pajączku, Amy Pascal, udzieliła obszernego wywiadu w ramach przygotowywanego przez serwis Deadline programu Behind the Lens. Amerykańskie portale popkulturowe są zgodne w opinii, że kobieta swoimi wypowiedziami wyjawiła, który komiks stanie się inspiracją dla zapowiedzianej na 2026 rok produkcji. Fani MCU mogą się już szykować na absolutnie szaloną jazdę bez trzymanki.

Pascal w trakcie rozmowy stwierdziła:

Musimy poradzić sobie z faktem, że główny bohater postanowił zrezygnować z bycia Peterem Parkerem, co okazało się dla niego zbyt trudne - teraz w pełni skupił się on na działaniu jako Spider-Man. I o tym będzie ten film.

To ten komiks będzie podstawą fabuły Spider-Mana 4

Odbiorcy wypowiedzi Pascal nie mają wątpliwości, że Spider-Man 4 będzie więc przynajmniej częściowo oparty na trzyczęściowej historii Spider-Man 24/7 zawartej w zeszytach The Amazing Spider-Man #592-594; istotne jest to, że opowieść ta rozgrywała się w ramach większych wydarzeń znanych dziś jako słynne Mroczne Rządy (ang. Dark Reign). To w ich trakcie Norman Osborn został dyrektorem HAMMER (powstałego na bazie dawnego SHIELD), powołując również do istnienia grupę Mrocznych Avengers z siedzibą w przejętej przez niego wieży Avengers.

Wcześniej Pajączek, jeszcze w czasie eventu Wojna Domowa, ujawnił światu prawdziwą tożsamość - był to z jego strony akt poparcia promowanej przez Iron Mana Ustawy o rejestracji. Do odwrócenia tej sytuacji doszło z pomocą Doktora Strange'a i Reeda Richardsa w opowieści One Moment in Time; poza byłą żoną protagonisty, Mary Jane Watson, żadna inna postać z członkami Avengers i Fantastycznej Czwórki na czele nie pamiętała już, kto naprawdę jest Spider-Manem. Niezwykle ważna uwaga: w przeciwieństwie do wydarzeń ukazanych w MCU mieszkańcy uniwersum Marvela nie zapomnieli samego Petera Parkera, tylko twarz ukrywającą się pod maską Pajączka.

Niekończąca się krucjata i walka z Osbornem

W mózgach postaci komiksowej rzeczywistości pojawił się swoisty "martwy punkt". Wspomnienia można było odzyskać wyłącznie wtedy, gdy Parker sam postanowi pokazać komuś prawdziwe oblicze Spider-Mana - ostatecznie odsłonił je przed Fantastyczną Czwórką w zeszycie The Amazing Spider-Man #591.

W międzyczasie Spider-Man odwiedził wymiar znany jako Makrowersum; choć przebywał w nim tylko kilka godzin, na Ziemi upłynęły dwa miesiące. Po powrocie zdał sobie sprawę, że jego życie osobiste rozpadło się na kawałeczki, a oczerniający go w oczach opinii publicznej J. Jonah Jameson został burmistrzem Nowego Jorku. Ten ostatni jako włodarz miasta powołał do istnienia Anti-Spider Squad, polujący na Pajączka 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Główny bohater postanowił praktycznie nie wychodzić z roli Spider-Mana, nosząc choćby jego kostium 96 godzin bez przerwy. Był też nieustannie atakowany - nie tylko przez wspomniany wcześniej oddział, ale i nową, plującą kwasem wersję Vulture'a. Po jakimś czasie zdał sobie sprawę, że jego działania są odpowiedzią na wzrost władzy Normana Osborna, który został najpotężniejszym człowiekiem w USA. Parker postanowił raz na zawsze zakończyć jego (mroczne) rządy.

Holland dawał do zrozumienia, że Spider-Man 4 będzie "szalony"

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Tom Holland już wcześniej dawał do zrozumienia, iż Spider-Man 4 będzie "szalony" i "inny od wszystkiego, co robiliśmy do tej pory".

Film ma zadebiutować w kinach 24 lipca 2026 roku. Kilka miesięcy wcześniej Spider-Man pojawi się w filmie Avengers: Doomsday.