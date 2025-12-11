Kiedy zwiastun Avengers: Doomsday? Może być puszczany w kinach przed tym filmem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według głośnych doniesień trailer do Avengers: Doomsday miał pojawić się 11 grudnia. Tak się jednak do tej pory nie stało. Wiele źródeł donosi teraz, że Disney wycofał planowaną premierę zwiastuna na dziś, ponieważ nie chce zostać przyćmiony przez Supergirl od DC.

Kiedy pojawi się zwiastun do Avengers: Doomsday?

Marvel nie podał dokładnej daty premiery. Znany scooper Daniel Richtman uważa, że są małe szanse na to, że zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu. Z kolei znany leaker @Cryptic4KQual twierdzi, że jako pierwsi zobaczą go widzowie, którzy pójdą na przedpremierowy pokaz nowego Avatara w kinach. Do Sieci zwiastun ma trafić dopiero w Boże Narodzenie.

Podsumowując:

nie ma oficjalnej daty premiery zwiastuna do Avengers: Doomsday.

według doniesień zwiastun Avengers: Doomsday będzie wyświetlany w kinach przed filmem Avatar: Ogień i popiół.

do Sieci trailer trafi wtedy dopiero w okolicach Bożego Narodzenia.

Nowa figurka Doktora Dooma

Tymczasem Pop Mart pokazał pierwsze spojrzenie na figurki z serii Marvel Across the Infinite Series. Jedna z nich przyciągnęła uwagę fanów. Chodzi bowiem o Doktora Dooma, który ma być głównym złoczyńcą w nadchodzących Avengersach. Na ekranie zagra go Robert Downey Jr. aka odtwórca Iron Mana, co tylko podsyca ciekawość fanów. Design figurki Doktora Dooma jest bardzo komiksowy. Nie wiadomo, czy w ten sam sposób będzie wyglądać antagonista w Avengers: Doomsday.