Knox Goes Away - zwiastun thrillera. Michael Keaton, Al Pacino i nasza Joanna Kulig

Saban Films opublikowało oficjalny zwiastun Knox Goes Away. To thriller, który wyreżyseruje Michael Keaton, znany między innymi z Batmana i Soku z Żuka. To drugi raz, gdy legendarny aktor stanie za kamerą (jego pierwszym tego typu projektem był Zabójczy dżentelmen z 2008 roku).

Knox Goes Away - zwiastun

Trailer możecie zobaczyć poniżej. W minucie 1:24 możecie przyjrzeć się, jak prezentuje się nasza rodaczka, Joanna Kulig, w filmie Michaela Keatona.

Michael Keaton zagra także główną rolę w filmie. Wcieli się w Johna Knoxa, płatnego zabójcę, który próbuje uratować syna i zadośćuczynić za swoje grzechy, zanim postępująca choroba mu to uniemożliwi.

Knox Goes Away - obsada

W obsadzie są także między innymi Al Pacino, Suzy Nakamura, John Hoogenakker, Ray McKinnon, Lela Loren i polska aktorka Joanna Kulig, która w swoim bogatym aktorskim portfolio ma między innymi takie produkcje jak Zimna wojna, O mnie się nie martw i Kler. Scenariusz do filmu napisał Gregory Poirier.

Knox Goes Away - film zadebiutuje na dużym ekranie 15 marca w USA. Wcześniej wyświetlono go podczas zeszłorocznego Festiwalu Filmowego w Toronto.

Zamierzacie obejrzeć film? Jesteście ciekawi nowej roli Joanny Kulig?

