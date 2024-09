Kto gra Knulla w Venomie 3? Ależ bomba - to uwielbiany aktor z The Walking Dead!?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W filmie Venom 3: Ostatni taniec pojawi się Knull - ten fakt potwierdził zwiastun, który wczoraj trafił do sieci. Przypomnijmy, że mówimy tu o słynnym Królu w Czerni, jednej z najpotężniejszych postaci w całym komiksowym uniwersum Marvela, a zarazem bogu i stwórcy symbiontów. To jego inwazja na Ziemię i wiekopomna batalia z Avengers i ich sojusznikami rozpalała umysły naszych Czytelników 4 lata temu, kiedy to na amerykańskim rynku debiutowały kolejne odsłony serii King in Black. Kto jedna zagra Knulla w Venomie 3?

W tej sprawie po sieci krąży już naprawdę gorąca plotka. Według licznych źródeł - pierwszym z nich najprawdopodobniej jest użytkownik serwisu X korzystający z nicku @SoulessCinema, choć jego rewelacje podchwyciły następnie wielkie portale popkulturowe - w Ostatnim tańcu w Knulla wcieli się nie kto inny jak Norman Reedus, który zaskarbił sobie serca widzów The Walking Dead jako serialowy Daryl Dixon. Aktor z całą pewnością jest na fali, o czym świadczy jego dobrze przyjęta rola w spin-offie TWD.

Co ciekawe, Reedus całkiem niedawno wystąpił w filmie Motocykliści razem z Tomem Hardym, odtwórcą roli Eddiego Brocka/Venoma - spekuluje się, że to właśnie na planie tej produkcji mogły zapaść ostateczne decyzje dotyczące udziału Reedusa w Ostatnim tańcu.

Powyższe informacje traktujcie jak na razie z dystansem. W najbliższej przyszłości studio Sony z całą pewnością będzie musiało się do nich ustosunkować.

Jeśli natomiast chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat samego Knulla, znajdziecie go w naszym rankingu najpotężniejszych postaci Marvela:

