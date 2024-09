Spider-Man 4 z Venomem? Wróg tak potężny, że sami nie dadzą rady

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Plotki już mówiły o tym, że Spider-Man 4 ma być wydarzeniem na miarę skali filmów o Avengers. Dzięki Alexowi Perezeowi poznajemy szczegóły, które potwierdzają epickość historii, która będzie powiązana z wydarzeniami z filmu Venom 3: Ostatni taniec.

Spider-Man 4 - Venom w MCU

Według źródeł Alexa Pereza, Venom ma udać się do MCU i połączyć siły ze Spider-Manem. Jego przejście ma odbyć się pod koniec filmu Venom 3. Informatorzy twierdzą, że te sceny były kręcone podczas etapu dokrętek w Nowym Jorku. Razem mieliby walczyć z jednym wrogiem.

Fabularnie miałoby być to związane z Venomem 3. ponieważ głównym złoczyńcą Spider-Mana 4 miałby być złowrogi Knull. Nie jest to postać, która pojawi się w jednym filmie i zginie, ale ktoś, kto odegra większą rolę w przyszłości. Po tym, jak Knull odkryje multiwersum, chce je spowić w swoim mroku.

Fot. Materiały prasowe

Dziennikarz dodaje spekulacje, że skoro symbiont Venoma znajduje się w uniwersum postaci granej przez Toma Hardy'ego oraz w MCU (na końcu Bez drogi do domu został żywy kawałek), to może to spowodować, że Knull będzie mógł odnaleźć drogę do Ziemi z MCU. Nie wiadomo, czy obok Venoma i Spider-Mana miałby pojawić się jakiś inny sojusznik, który wsparłby ich w tej walce.

Co więcej, Perez pokazał dowody, że dowiedział się o obecności Knulla w Venomie 3 w kwietniu 2024 roku. To po raz kolejny pokazuje, że jest rzetelnym źródłem informacji.

To oznacza, że pierwotne plany na Spider-Mana 4 zostały skasowane. Mówiono w plotkach, że szef Marvel Studios chciał, aby Pajączek z Daredevilem zmierzyli się z Wilsonem Fiskiem aka Kingpinem, który został burmistrzem Nowego Jorku. Perez podkreśla, że choć teraz tego nie zobaczymy, Kevin Feige nadal chce opowiedzieć tę historię w przyszłości.