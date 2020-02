Hołd dla Kobego Bryanta - piosenka zdobywczyni Oscara porusza do łez

Hołd dla Kobego Bryanta to sentymentalny i niezwykle emocjonalny występ muzycznych różnych gwiazd. Serca wszystkich poruszyła Jennifer Hudson, aktorka i zdobywczyni Oscara za rolę w Dreamgirls, która wykonała utwór For All We Know.

Kolejne występy również były wykonywane przez osoby związane z kinem. Common, raper i aktor, pokazał siłę słowa, a po nim wystąpiła Queen Latifah, również aktorka i raperka, która wzięła utwór Love’s in Need of Love Today Steviego Wondera.

Przypomnijmy, że Kobe Bryant zginął w wypadku śmigłowca wraz z córką Gianną oraz siedmioma innymi osobami. Bryant był nie tylko koszykarzem, ale debiutującym filmowcem z Oscarem na koncie za krótkometrażówkę Droga koszykówko.

Zobaczcie występy z meczu gwiazd NBC: