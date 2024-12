Nintendo Switch z kolejnym portem z 3DS-a? Kirby: Planet Robobot może trafić na nowszą platformę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Nintendo

Nintendo Switch przez ponad 7 lat obecności na rynku otrzymało mnóstwo zupełnie nowych tytułów, ale też sporo portów, remasterów i remake'ów gier ze starszych urządzeń japońskiej firmy. Wygląda na to, że już wkrótce do tego grona trafi kolejny. Nieoficjalne informacje wskazują na to, że na Switcha trafi Kirby: Planet Robobot, które oryginalnie zadebiutowało w 2016 roku i dostępne było na przenośnej konsolce 3DS.

Ujawnił to znany branżowy insider o pseudonimie Nate the Hate, którego wcześniejsze doniesienia często się sprawdzały.

Jedna z moich ulubionych gier trafi na Nintendo Switch w 2025 roku. Mowa o Kirby: Planet Robobot. To jedna z najlepszych gier na 3DS-a i zarazem typ gry, którą moim zdaniem Nintendo może wykorzystać jako "filler" dla Switcha w 2025 roku - zdradził Nate the Hate.

Kirby: Planet Robobot to pełna akcji platformówka, w której tytułowy bohater może wskoczyć w pancerz o nazwie Robobot Armor. Wykorzystywany jest on zarówno w walce, jak i do radzenia sobie z innymi wyzwaniami przygotowanymi przez twóców z HAL Labs.