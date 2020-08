Kobieta w oknie - Netflix przejmie film od Disneya

fot. Twentieth Century Fox

Kobieta w oknie jest adaptacją bestsellerowie powieści A.J. Finn o tym samym tytule. Jak podają media Netflix finalizuje przejęcie filmu, kupując prawa od Disneya. Jednym z powodów może być to, że dramat jest przeznaczony dla dorosłych widzów, co nie pasuje do prorodzinnej platformy streamingowej Disney+. Film trafił do nich, gdy przejęli Fox, który nagle zamknął oddział Fox 2000 odpowiedzialny za produkcję tego thrillera. Ponadto, gdy widzowie wrócą do kin, trudno byłoby znaleźć odpowiedni termin na jego premierę w przeładowanym kalendarzu.

Takie przejęcie to nic nowego w ostatnim czasie. Podobny los spotkał Misję Greyhound z Tomem Hanksem, który wykupiła platforma streamingowa Apple+ od Sony Pictures. Kobieta w oknie jest ukończona, więc gdy umowa przejęcia zostanie zawarta powinniśmy poznać datę premiery na Netflixie.

W głównej roli w thrillerze zobaczymy Amy Adams. W pozostałych rolach: Julianne Moore, Gary Oldman, Tracy Letts, Brian Tyree Henry, Jennifer Jason Leigh, Anthony Mackie i Wyatt Russell. Film wyreżyserował Joe Wright.

Główną bohaterką w Kobiecie w oknie jest Anna Fox, psycholożka dziecięca z agorafobią, która mieszka samotnie na przedmieściach Nowego Jorku. Kobieta utknęła w kamienicy, a strach przed opuszczeniem domu kosztował ją rozstanie z mężem i córką. Całe dnie spędza oglądając klasyki filmu noir, a z ludźmi kontaktuje się głównie online. Szpieguje swoich sąsiadów, tak jak w filmach, które kocha. Gdy rodzina Russellów wprowadza się do sąsiedniego domu, obserwuje relacje między rodzicami, a ich nastoletnim synem. Anna zaczyna tęsknić za swoją rodziną. Gdy jednak staje się świadkiem aktu przemocy wszystko się zmienia.