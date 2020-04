Koronawirus - akcja Amy Adams i Jennifer Garner sukcesem. Tysiące dzieci z ciepłymi posiłkami

Cały świat izoluje się w domach z powodu pandemii koronawirusa. Robią to też gwiazdy filmowe, które starają się spędzać ten czas produktywne i kreatywnie. Amy Adams i Jennifer Garner stwierdziły, że pomogą dzieciom, które przez zamknięcie szkół nie mają co jeść (dużo dzieci w USA z biedniejszych rodzin tylko tak ma dostęp do ciepłego posiłku) i nie mają co ze sobą zrobić.

Akcja #SaveWithStories polega na tym, że gwiazdy filmowe czytają książki dla dzieci w mediach społecznościowych. Amy Adams i Jennifer Garner zrobiły to jako pierwsze, gdyż są autorkami akcja i tak zapraszały kolejne sławne osoby. Margot Robbie, Gal Gadot, Zoe Saldana, Reese Witherspoon, Chris Pratt, czy Chris Evans to tylko kilka nazwisk z ciągle rosnącej liczby. Każdy post zawierał informacje o tym, że można pomóc wpłacając na dwie organizacje charytatywne - jedna zajmuje się dostarczaniem posiłków dzieciom z biednych rodzin, drugą organizowaniu im jakichś zajęć w dobie kwarantanny.

Kilka tygodnie później dowiadujemy się, że akcja #SaveWithStories zebrała 1,7 mln dolarów od ponad 25000 darczyńców. Jennifer Garner w rozmowie z Deadline.com tłumaczy, że dużo osób po prostu dawało 10 dolarów i tak uzbierała się kosmiczna suma. Ta kwota przełożyła się już na przygotowanie jedzenia dla ponad 90 tysięcy dzieci, a starczy na więcej.

Amy Adams natomiast wyjaśnia, że był to po prostu mały pomysł na to, aby stworzyć coś pozytywnego w tym trudnym czasie. Gdy opracowywały go, odkryły jakim problemem dla wielu dzieci jest zamknięcie szkół i że przez to też nie będą miały co jeść. Adams wówczas skontaktowała się z Jennifer Garner i wspólnie opracowały akcję.

#SaveWithStories rozszerza działalność i decyduje się zacząć akcję w różnych rejonach świata. Garner wyjaśnia, że Australia, Korea Południowa, Holandia czy Wielka Brytania już zbierają artystów, którzy będą w niej uczestniczyć. Każda lokalna akcja będzie mogła również zaprosić osoby, które już brały w niej udział w USA.

- Nie musisz być gwiazdą Hollywood, by brać w tym udział. Piękne jest to, że zwykli ludzie wchodzą w akcję i czytają książki oznaczając Save with Stories. Następną fazą akcji jest to, że będzie w niej uczestniczyć mniej znanych osób, a po prostu ludzie będą czytać dla siebie nawzajem - wyjaśnia Garner

Wideo nagrane podczas akcji można obejrzeć na Instagramie pod @SaveWithStories.