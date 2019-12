Kobieta w oknie - zwiastun adaptacji bestsellerowej powieści. Amy Adams i mroczna intryga

Kobieta w oknie to thriller psychologiczny, którego bohaterką jest psycholog dziecięca cierpiąca na agorafobię. Kobieta spędza całe dnie w swoim nowojorskim mieszkaniu, a jej pewnym hobby staje się obserwowanie sąsiadów. Pewnego dnia bohaterka zauważa sytuację , której nie powinna. To doprowadza do wielu niespodziewanych i mrocznych wydarzeń. 20th Century Fox opublikowało pierwszy zwiastun produkcji. Wideo jest dostępne poniżej.

W gwiazdorskiej obsadzie znajdują się Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Jennifer Jason Leigh i Julianne Moore. Rezyseruje twórca Czasu mroku Joe Wright.

Zobaczcie zwiastun:

Kobieta w oknie - premiera produkcji w USA 15 maja 2020 roku.