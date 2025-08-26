Nie chcecie popłynąć w tym rejsie. Zwiastun filmu Kobieta z kabiny dziesiątej

Netflix

Netflix opublikował zwiastun nadchodzącej adaptacji powieści Ruth Ware Kobieta z kabiny dziesiątej, która zadebiutuje na platformie 10 października. W trakcie luksusowego rejsu, nagradzana dziennikarka odkrywa mroczną i krwawą intrygę.

Kobieta z kabiny dziesiątej - zwiastun

Keira Knightley wciela się w Lo Blacklock, dziennikarkę podróżniczą wysłaną w rejs, aby napisać artykuł o luksusowym jachcie, na którym dzieje się coś złowieszczego. W środku nocy Lo słyszy stłumione krzyki i widzi pasażera wyrzuconego za burtę. Jednak następnego dnia kapitan zapewnia, że w kajucie obok nigdy nikt nie mieszkał, a wszyscy pasażerowie i członkowie załogi są na miejscu. Autorka Ruth Ware opisuje doświadczenie Blacklock jako historię kobiety, która dostrzega coś złego, relacjonuje to szczerze, a mimo to nie jest traktowana poważnie ze względu na to, kim jest.

W gronie podejrzanych znajdują się inni goście jachtu — Hannah Waddingham, Art Malik, Kaya Scodelario i inni. Obsada filmu obejmuje także Gugu Mbatha-Raw, Davida Morrisseya, Davida Ajalę, Daniela Ings’a, Gitte Witt, Christophera Rygha, Pippę Bennett-Warner, Johna MacMillana, Paula Kaye’a, Amandę Collin i Lisę Loven Kongsli.

Simon Stone reżyseruje film na podstawie scenariusza, który napisał wraz z Joe Scrapnelem i Anną Waterhouse, bazując na adaptacji powieści Ware autorstwa Emmy Frost. Producentkami są Debra Hayward i Ilda Diffley, a producentami wykonawczymi Cindy Holland i Richard Hewitt.

Ware opublikowała kontynuację swojego oryginalnego thrillera psychologicznego, The Woman in Suite 11, 3 lipca 2025 roku. Główną bohaterką ponownie jest Lo Blacklock.