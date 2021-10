Koichi Sugiyama nie żyje. Kompozytor muzyki do serii Dragon Quest miał 90 lat

fot. dragonquest.jp

Na oficjalnej stronie marki Dragon Quest poinformowano, że Koichi Sugiyama nie żyje. Kompozytor zmarł w wieku 90 lat w wyniku wstrząsu septycznego.

Sugiytama rozpoczął swoją karierę w branży gier w roku 1985, kiedy przygotował muzykę do gry World Golf. Popularność przyniosła mu jednak przede wszystkim praca nad Dragon Quest, popularną serią gier jRPG. Kompozytor pracował nad wszystkimi jej odsłonami, łącznie tworząc na jej potrzeby ponad 500 utworów. Ostatnim projektem, w który zaangażowany był Sugiyama, było Dragon Quest XII: The Flames of Fate, zapowiedziane wiosną tego roku.

Za swoją pracę Sugiyama otrzymał wiele branżowych nagród. Zdobył też miejsce w Księdze Rekordów Guinessa jako "najstarszy kompozytor muzyki do gier".