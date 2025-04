Transformers: Początek online. Film już dostępny w abonamencie na jednej z platform

foto. materiały prasowe

Gdzie obejrzeć Transformers Początek? Film inspirowany zabawkami popularnej amerykańskiej firmie Hasbro opowiadający o zmiennokształtnych robotach jest dostępny od dziś w serwisie SkyShowtime. To platforma streamingowa działająca w modelu subskrypcyjnym, w ramach której można obejrzeć ten tytuł. Produkcja dostępna jest zarówno z polskim dubbingiem, jak i napisami.

Animacja Transformers: Początek opowiada o tym, jak Optimus Prime i Megatron z towarzyszy broni przekształcają się we wrogów oraz jak wybuchła wojna o Cybertron. Reżyserem filmu jest Josh Cooley (Toy Story 4), a scenariusz napisali Andrew Barrer, Gabriel Ferrari i Steve Desmond.

Transformers: Początek - opis fabuły

Film animowany Transformers: Początek będzie inny niż poprzednie filmy akcji. Powróci do początków serii. Wrócimy do miejsca, w którym wszystko się zaczęło- na Cybertronie, planecie, z której pochodzą Transformery. Historia będzie wierna początkom poprzednich komiksów i seriali telewizyjnych. Głównymi bohaterami będą: Optimus Prime i Megatron, którzy zaczynali jako przyjaciele. Widzowie zobaczą, co stało się z tymi postaciami i jak stali się wrogami. Wyjaśni również, w jaki sposób rozpoczęła się wojna między Autobotami i Deceptikonami.