World of Warcraft - kolejne dwuznaczne żarty znikają z gry. Blizzard czyści swoje MMORPG

fot. Blizzard Entertainment

W lipcu tego roku stan Kalifornia pozwał firmę Activision Blizzard za dyskryminację i nadużycia seksualne (więcej na temat tej sprawy przeczytacie tutaj). Niedługo później amerykańska firma zapowiedziała zmiany w grze World of Warcraft, których efektem będzie usunięcie z gry niektórych dwuznacznych grafik, żartów czy zmiany nazw przedmiotów i imion NPC. O części z nich wiedzieliśmy już wcześniej - mowa np. o podmienieniu pewnych obrazów na takie, które są zdecydowanie bardziej neutralne czy usunięciu odniesień do byłych pracowników. Teraz zaś serwis Wowhead opublikował listę kolejnych zmian z aktualizacji 9.1.5. Okazuje się, że jest ich naprawdę sporo.

Zmieniono między innymi nazwy przeciwników w Den of Mortal Delights, czyli jednej z części Black Temple oraz nazwy niektórych zadań w Storm Peaks, które wcześniej brzmiały bardzo dwuznacznie. Lokację Mac'Aree (to nawiązanie do Jessego McCree, byłego już pracownika Blizzard Entertainment) przemianowano na Eredath. Oprócz tego wyrzucono sporo żartów wypowiadanych przez postacie graczy po wpisaniu odpowiedniej komendy i podmieniono szereg nazw przedmiotów czy zadań rozsianych po całej grze. Z pełną listą zmian możecie zapoznać się na stronie Wowhead.