Kolejny sprinter okazał się równie szybki co Flash. Większość z Was go nie zna

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W multiwersum DC istnieje wiele rozmaitych wersji Flasha, choć nie każda z nich biega równie szybko co Barry Allen czy Wally West. Teraz jednak do tego grona dołączył Szkarłatny Sprinter na modłę robota, Mercury Flash. W historii spod szyldu DC Cybernetic Summer zmierzył się on z Allenem w prędkościowym pojedynku promowanym jako Flash Race Day.

Sam Mercury Flash to postać, którą 5 lat temu powołał do istnienia legendarny twórca Grant Morrison. Pochodzi on z Ziemi-44 i już niejednokrotnie pojawiał się w opowieściach o Lidze Sprawiedliwości czy tych, w których istotną rolę odgrywała Moc Prędkości. Jego występ w wydarzeniu DC Cybernetic Summer był jednak zaskakujący.

Flash Race Day miał więc rozstrzygnąć, która z wersji Flasha z rozmaitych zakątków multiwersum jest najszybsza - w finale spotkali się właśnie Mercury Flash i Allen. Choć drugi z nich podchodził do całej zabawy z pokojowym nastawieniem, android za wszelką cenę chciał jednak wygrać. Jak przekonywał swojego rywala, "nie jest tu po to, by nawiązywać przyjaźnie". Barry sugerował nawet, że jeden może wiele nauczyć się od drugiego, lecz Mercury wskazywał, iż Szkarłatny Sprinter widzi w nim wyłącznie "metalowego człowieka", podczas gdy sam chciałby być traktowany jako "prawdziwe ciało i prawdziwa krew".

W trakcie biegu jedna z mechanicznych części przybysza z Ziemi-44 spadła na but Allena, jednak Mercury nie chciał wykorzystywać uzyskanej w ten sposób przewagi. Koniec końców, w miarę trwania pojedynku, obaj zrozumieli, że są dla siebie godnymi sparingpartnerami. Rywalizacja zakończyła się remisem, a android i Barry skończyli we wzajemnym uścisku. Zobaczcie plansze z pierwszego zeszytu serii:

DC Cybernetic Summer #1 - plansze